Geister plündernder Schweden sollen seit Jahrhunderten um den Alpsee spuken

Ins ganze Allgäu zogen im Dreißigjährigen Krieg Schweden ein, plünderten, mordeten - auch in Immenstadt. Eine Sage berichtet von ertrunkenen Schweden im Alpsee.

31.10.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Das Allgäu ist eine Region voller mystischer Orte und dunkler Sagen. Legenden zufolge trieben Geister, Hexen oder der Teufel höchstpersönlich dort einst ihr Unwesen. Und - wer weiß - vielleicht lauern sie noch immer in unseren Wäldern, in alten Ruinen oder in unscheinbaren Kapellen. In unserer Serie "Mystisches Allgäu" stellen wir spannende Allgäuer Sagen vor, die auch kleine Ausflüge lohnen.

Der Alpsee bei Immenstadt ist der größte Natursee im Allgäu und ein beliebtes Ausflugsziel. Doch während des Dreißigjährigen Kriegs ereigneten sich dort unheilvolle Dinge. Ein Gedenkstein südlich des Sees erinntert noch an die Geschenisse von damals. Darauf steht geschrieben: "Schwedenbrunnen. Hier wurden 1632 die Schweden in den See gesprengt." Beweise dafür gibt es keine, doch dafür eine alte Sage.

Der große Alpsee bei Immenstadt wurde den plündernden Schweden zum Verhängnis

Wie in vielen Teilen Deutschlands durchstreiften die Schweden während des Dreißigjährigen Krieges auch das Allgäu. In Immenstadt fielen sie ein, mordeten und plünderten. Die Menschen waren gezwungen, in den Bergen Zuflucht zu suchen. Die Schweden wollten den großen Alpsee überqueren, der im Winter zugefroren war. Einen Mann aus Immenstadt fragten sie, ob das Eis dick genug sei und welche Route sie am besten nehmen sollten. Der Mann ergriff seine Chance und zeigte den Schweden freundlich den Weg. Dieser führte über eine Stelle, die nie ganz zufriert, selbst im tiefsten Winter nicht. Die Schweden zogen los und brachen allesamt in das eiskalte Wasser ein. Sie starben. An dieser Stelle befindet sich seitdem der sogenannte Schwedenbrunnen.

Geister der schweden spuken noch heute um den Alpsee

Geister treiben sich noch heute über dem See herum, errichten nachts auf der Wasseroberfläche ihr Lager und singen alte Kriegslieder. Der Sage zufolge konnten einige Mädchen nicht an sich halten, beobachteten die attraktiven Soldaten und wurden in ihren Bann gezogen. Keines dieser Mädchen war je wieder gesehen.

Quelle: Franziskus Reitemann – Die dunkelsten Allgäuer Sagenorte

