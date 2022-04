Kurioser Unfall auf dem Alpsee bei Immenstadt: Ein Angler wirft seinen Haken aus und trifft einen Windsurfer damit im Gesicht. Der Mann muss ins Krankenhaus.

21.04.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Ein Angler hat am Mittwochnachmittag auf dem großen Alpsee bei Immenstadt einen Windsurfer mit seinem Angelhaken im Gesicht getroffen. Der 58-Jährige warf die Angel aus, als gerade der 48-Jährige auf seinem Surfbrett am Boot vorbeifuhr, so die Polizei.

Windsurfer mit Angelhaken am rechten Auge verletzt

Der Mann erlitt eine Verletzung am rechten Auge und fuhr anschließend in ein Krankenhaus. Am Segel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

