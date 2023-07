Als das Krokodil in Immenstadt verschwand

Bürger machen sich auf die Suche nach dem Reptil und werden fündig. Ein Immenstädter fängt das Tier sogar in der Konstanzer Aach ein.

Alle Welt redet von Wölfen und Bären. Exotischer ging es in Immenstadt vor fast 150 Jahren zu. Da suchten die Bürger in den örtlichen Bächen und Flüssen nach einem Krokodil, das verloren gegangen war. Heimatforscher Siegbert Eckel erinnerte sich jetzt an den Artikel, der am 3. Mai 1877 im Allgäuer Anzeigeblatt erschien.

Der Zeitungsartikel über das verlorene Krokodil in Immenstadt im Allgäuer Anzeigenblatt vom 3. Mai 1877. Bild: Siegbert Eckel (Repro)

Auf dem Immenstädter Maimarkt wollte damals ein Schausteller dem Publikum das Krokodil präsentieren. Das Reptil war laut dem Anzeigeblatt vier Fuß lang – also etwa 1,20 Meter. Doch plötzlich war das Krokodil verschwunden. Die Bevölkerung vermutete, dass die Echse im nahen Steigbach seine natürliche Umgebung gefunden hatte. Von da könnte es dann in die Konstanzer Aach und anschließend vielleicht in der Iller gelandet sein.

Wer es findet, dem wurde in dem Artikel eine „hohe Belohnung“ versprochen. Und weiter erklärte der Schausteller: „Es ist nicht giftig und kann ohne Gefahr am Genicke und Schweife gehalten werden.“ Vermutlich handelte es sich bei dem Krokodil um ein Jungtier, das sich der Kraft seiner Raubtierzähne noch nicht bewusst war. Sollte jemand das Tier erwischen, „der möge dasselbe in lauwarmem Wasser baden und mit in Streifen geschnittenem Fleisch füttern“ – solange, bis es abgeholt wird.

Mutiger Bürger fängt die Echse mit der Hand

Und tatsächlich: Eine Woche später, am 10. Mai, vermeldet das Blatt den Fund des Tieres. Der mutige Bürger Franz Brutscher habe es in der Konstanzer Aach nahe der „Bibelesbrücke“ – heute an der Avia-Tankstelle in der Kemptener Straße – „mit freier Hand lebend eingefangen“. Die Immenstädter werden diese Nachricht mit Erleichterung aufgenommen haben. Wie hoch die Belohnung damals für den Tierfänger Franz Brutscher war, wurde nicht vermeldet.

