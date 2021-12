Als der Christbaum im Hause Blaschke in Brand geriet - „Feuer ist regelrecht explodiert.“

Hannes Blaschke zog sich vor einem Jahr schwere Verletzungen zu, als er den brennenden Baum aus dem Zimmer schaffen wollte. Bis heute hat er Schmerzen.

An diesem Heiligen Abend gibt es im Hause Blaschke in Immenstadt nur künstliches Kerzenlicht am Christbaum im Wohnzimmer. Und draußen auf der Terrasse steht der verkohlte Rest einer Tanne, die mit Weihnachtskugeln, Sternen und Herzen geschmückt ist. Er erinnert Hannes Blaschke an den Abend vor einem Jahr. Damals hatte er echte Kerzen am Baum. Die Äste fingen Feuer und kurz drauf auch Blaschke selbst. Bis heute leidet er unter den Verbrennungen. Deshalb sagt der 61-Jährige: „Ich war einfach leichtsinnig und blöd damals. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich.“