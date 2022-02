Als der Terror Juden in Oberstdorf traf: Eine Chronik enthüllt Schicksale

Lange nutzten rassisch Verfolgte in der NS-Zeit Oberstdorf als Zufluchtsort. Doch nach der Wannseekonferenz vor 80 Jahren drohte auch ihnen die Deportation.

Lange galt selbst in Deutschlands dunkelster Zeit, der Zeit des Nationalsozialismus, für ethnisch Verfolgte: „ Oberstdorf war bekannt als ‚ paradiesisch‘ .“ Den Ausspruch schreibt Angelika Patel in ihrer Chronik „Oberstdorf 1918 bis 1952“ zwei Nachkommen Emil Schnells zu. Der Witwer galt damals als ein „außerordentlich beliebter und geachteter Mann“ im Ort. Und er war dessen „bekanntester jüdischer Bewohner“. Dennoch entging auch er nicht der systematischen Ermordung der Menschen jüdischer Abstammung, die führende Nationalsozialisten vor 80 Jahren bei der sogenannten Wannseekonferenz für ganz Europa mit bürokratischer Effizienz in die Wege geleitet hatten.

"Mit Leibwäsche und Löffel"

Im Herbst 1944 erhielt Emil Schnell – wie die Chronik berichtet – „einen behördlichen Brief mit der Aufforderung, sich mit Leibwäsche und Löffel bei der Geheimen Staatspolizei in Augsburg einzufinden, um die Weiterreise nach Theresienstadt anzutreten.“ Emil Schnell nahm sich mit Schlaftabletten das Leben.

Ins Bergwerk geschickt

Er und seine Frau hatten seit den frühen Zwanziger Jahren in Oberstdorf gelebt. „Nach dem Verkauf ihrer Kammgarnweberei in Augsburg hatten sie sich in der Fuggerstraße zur Ruhe gesetzt“, schreibt Angelika Patel: „1927 war auch einer ihrer Söhne, der Pianist Fritz Schnell, zu ihnen gezogen.“ Er wurde 1943 in einem Sonthofer Rüstungsbetrieb zwangsverpflichtet und im November 1944 in ein Bergwerk der Organisation Todt geschickt.

Plötzlich war das Geschäft geschlossen

Emil Schnell war keineswegs der einzige Mensch jüdischer Abstammung, der zur NS-Zeit in Oberstdorf lebte, auch wenn „laut Bevölkerungsstatistik des Bezirksamtes in Sonthofen“ 1933 nur „ein Israelit gemeldet“ war, wie in der Chronik verzeichnet ist. „In mündlicher Überlieferung wird berichtet vom Juweliergeschäft einer Frau Bachmann in der Bahnhofsstraße, über deren Schicksal es jedoch keine weiteren Informationen gibt.“ 1943 war das Geschäft plötzlich geschlossen. „Auch die Besitzerin des renommiertesten Hotels Oberstdorfs war jüdischer Herkunft“, schreibt Patel. Als „Frau Wernicke“ sei diese Dame nach Oberstdorf gekommen, wo sie mit ihrem ersten Mann das Parkhotel Luitpold führte. „Nach dessen frühem Tod heiratete sie Dr. Otto Boeckner, der das Luitpold zu einem der führenden Ferienhotels des Reiches ausbaute.“

Ein Opernstar tritt aus dem Rampenlicht

Einige jüdische Bürger hatten sich ganz bewusst nach Oberstdorf zurückgezogen, weil man dort, wie Patel in ihrer Chronik vermerkt, „das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft abwarten wollte“. Kammersängerin Hertha Stolzenberg zum Beispiel übersiedelte 1932 nach Oberstdorf. „„Die 43-Jährige hatte an der Deutschen Oper Berlin einen großen Namen. Sie entschloss sich, aus dem Rampenlicht zu treten, bevor das NS-Regime sie dazu zwang. In Oberstdorf meldete sie sich als religionslos an und konnte ihre jüdische Herkunft bis nach 1945 geheim halten“, schreibt Patel.

"Juden sind hier unerwünscht"

Zwar ist auch in Oberstdorf, nachdem die Nationalsozialisten die Macht übernommen hatten, ein Schild am Ortseingang dokumentiert mit der Aufschrift „Juden sind hier unerwünscht“, doch es verschwand wieder – wie in anderen bayerischen Kurorten. „Die jüdischen Bewohner und Besucher Oberstdorfs waren mehr oder weniger wohlhabend und konnten es sich leisten, zurückgezogen zu leben“, schreibt Patel.

"Letzten Endes wurden sie ausgehungert"

Doch das galt nicht für alle: Julius Löwin, der seit 1927 in Oberstdorf lebte und dort 1936 seine Frau Helene geheiratet hatte, betrieb am heutigen Bahnhofsplatz eine Dentisten-Praxis. „Die bekamen keine Patienten mehr, viele haben sich nicht mehr hingetraut aus Angst vor Denunziation. Letzten Endes wurden sie ausgehungert“, beschreibt eine Zeitzeugin die Situation. Julius Löwin und seine Familie verließen im Juli 1938 Oberstdorf, um in den USA ein neues Leben zu beginnen.

"Um das Dritte Reich lebendig zu überstehen"

Seit diesem Vorfall stand keiner der in Oberstdorf lebenden Juden mehr im Berufsleben. Die meisten von ihnen lebten in Mischehen mit Ariern. Das trifft auch auf Eva Noack-Mosse zu, die im April 1941 mit ihrem Mann Moritz von Berlin nach Oberstdorf zog, um „das Dritte Reich lebendig zu überstehen“. Im September 1942 suchen die Eltern des Schriftstellers Carl Zuckmayer, der 78-jährige Mainzer Fabrikant Carl Zuckmayer sen. und seine jüdische Frau Amalie, in der Villa Heimat in der Gartenstraße Zuflucht.

"Nichtarische Abkunft vertuscht"

Dass sich eine Handvoll rassisch Verfolgter in Oberstdorf während dieser Zeit niederlassen konnten, schreibt der Schriftsteller Carl Zuckmayer dem NSDAP-Ortsgruppenleiter und Ersten Bürgermeister Ludwig Fink zu. Er sei kein Vertreter der Nazi-Ideologie gewesen, sondern vor allem ein Mensch. Er „vertuschte“ die „nichtarische Abkunft“ von Zuckmayers Mutter „in den Papieren, um sie vor einer möglichen Verfolgung zu bewahren“. Dennoch macht die staatliche Verfolgung vor anderen jüdischen Bürgern in Oberstdorf nicht halt.

Erschütterndes Tagebuch

Im Februar 1945 erhielt auch Eva Noack-Mosse einen Brief, „sich zur Verwendung im vordringlichen Arbeitseinsatz bei der Geheimen Staatspolizei Augsburg einzufinden“. Sie wurde nach Theresienstadt deportiert und überlebte. Sie hat ihre Erlebnisse in einem erschütternden Tagebuch niedergeschrieben.

