Als Dichterin immer noch hochaktuell: Vor 50 Jahren starb in Oberstdorf Gertrud von le Fort

Warum Gertrud von le Fort Oberstdorf zu ihrer Wahlheimat machte und warum ihre Texte hochakuell sind, erläutert ein Kenner ihres Werks: Manfred Schäfer.

01.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Als vor 50 Jahren Gertrud von le Fort auf dem Oberstdorfer Waldfriedhof zu Grabe getragen wurde, leitete der damalige Augsburger Bischof Josef Stimpfle das Requiem. Und sogar der damalige bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel war unter den Trauergästen. Wer war diese Frau, die in Oberstdorf über 30 Jahre in bescheidenen Verhältnissen gelebt hatte und dort am 1. November 1971 als Ehrenbürgerin „im Alter von 95 Jahren und 21 Tagen“ verstorben war, wie Kaplan Josef Fickler an jenem Allerheiligentag in der Nachmittagsmesse bekannt gab?

Einsatz für humanitäre Ziele

„Sie ist unbestreitbar eine bedeutende, wenn nicht gar die bedeutendste deutschsprachige Dichterin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.“ Das sagt Manfred Schäfer, Vorsitzender der Literaturgesellschaft Gertrud von le Fort mit Sitz in Ofterschwang. Der Germanist und Theologe (77), der an dem nach ihr benannten Gymnasium unterrichtete, hat sich viele Jahre mit Leben und Werk der Schriftstellerin beschäftigt. Und er vermutet, sie werde heute zum Teil falsch gelesen. Sie sei nicht die „katholische Schriftstellerin“, als die sie immer wieder bezeichnet werde. Sie biete keine Flucht in eine irreale fromme oder gar frömmelnde Welt an. Sie sei keine unterwürfige Frau gewesen, sondern viel mehr eine rebellische, die sich für wichtige humanitäre Ziele eingesetzt habe – und für die Umwelt. So engagierte sie sich 1949 für den Erhalt der Breitachklamm, 1951 gegen das erhöhte Verkehrsaufkommen in Oberstdorf oder 1959 gegen den Bau der Hochgratbahn. Sie setzte sich für Frieden und gegen atomare Bewaffnung ein und kämpfte für ein Wahlrecht der Frauen in der Schweiz.

Heilung in Oberstdorf

Erst in Oberstdorf habe Gertrud von le Fort ihre Heimat gefunden, sagt Manfred Schäfer, wo ihr gewichtiges Spätwerk entstanden sei. „Ich betrat dieses Tal nur zu vorübergehendem Aufenthalt, um Besserung zu suchen für ein lang eingewurzeltes Leiden der Atmungsorgane, von dem mir die Ärzte sagten, das man es wohl beschränken, aber nicht wirklich heilen könne. Nun, Oberstdorf hat es dennoch geheilt!“, schreibt Gertrud von le Fort in ihrer literarischen Liebeserklärung „Wahlheimat Oberstdorf“ 1956.

Stetige Umzüge

Im westfälischen Minden am 11. Oktober 1876 geboren, erlebte Gertrud von le Fort eine Kindheit, die von stetigen Umzügen geprägt war. Sie lebte in verschiedenen Städten, in denen ihr Vater, ein preußischer Oberst, stationiert war. Durch Sommeraufenthalte auf dem Familiengut Boek in Mecklenburg lernt sie das Landleben kennen und lieben. Das Gut wird ab dem Ersten Weltkrieg für die Familie zum Domizil, Gertrud von le Fort später dessen Verwalterin. Als es beschlagnahmt wird, erwirbt sie 1922 die Konradshöhe in Baierbrunn bei München, verlässt dieses Haus aber später aus gesundheitlichen Gründen. Sie sucht ab 1936 zunächst Erholung im Schweizer Arosa, ab 1938 in Oberstdorf. Dort wird sie schließlich ab 1940 Wurzeln schlagen. Sie wohnt zunächst als Feriengast am Krappberg, später im Landhaus Fischer und zuletzt im Haslach.

Überwindung einer tragischen Trennung

1926 war sie, die einem hugenottischen Adelsgeschlecht entstammte und die in Heidelberg evangelische Theologie, Geschichte und Philosophie studiert hatte, im Rom zum Katholizismus konvertiert. Sie versteht diesen Prozess aber nicht als Übertritt von einer Konfession zur anderen: „Für mich bedeutete der Schritt vor allem eine Überwindung der tragischen Trennung des Christentums, an der ich von frühauf gelitten hatte. Ich vollzog für meine Person die Vereinigung.“ An der katholischen Kirche, von deren erhabener Liturgie und beständiger Tradition sie beeindruckt war, faszinierte sie vor allem der Gedanke des Weltumspannenden, Allumfassenden. Gertrud von le Fort entstammte zwar einem tief im Protestantischen verwurzelten, aber dem Katholischen aufgeschlossenen und toleranten Elternhaus, erklärt Manfred Schäfer. Im Studium wurde sie von ihrem Lehrer Ernst Troeltsch nachhaltig geprägt, der das konfessionelle Christentum überwinden, die Kirche gegenüber der modernen Gesellschaft öffnen wollte.

Entsetzen über die Nationalsozialisten

Lesen Sie auch

Gymnasium Oberstdorf wird erweitert: Klassenräume über neuer Dreifach-Turnhalle 15-Millionen-Projekt im Oberallgäu

Schon in den 20er Jahren beobachtete sie die Aktionen der Nationalsozialisten und deren Rassenideologie mit Entsetzen, sagt Manfred Schäfer. Als sie ein Plakat mit der Aufschrift „Juda verrecke“ sieht, schreibt sie dazu: „In diesem Augenblick stand es bereits in mir fest, dass ich diesem Hitler nie Gefolgschaft leisten konnte. Ja, es erhob sich in mir damals der leidenschaftliche Wunsch, den Juden ein gutes Wort zu sagen.“ Der Gedanke zu dem Buch „Der Papst aus dem Ghetto“ war geboren. Es erzählt eine Geschichte aus dem 12. Jahrhundert.

Verdeckte Äußerungen zur Gegenwart

Gertrud von le Fort nutzt in ihren Romanen und Erzählungen den historischen Rahmen, um sich gleichsam verdeckt zu aktuellen Gegebenheiten zu äußern. So schildern zum Beispiel „Die Letzte am Schafott“ von 1931 und „Die Consolata“ aus den Jahr 1943 Schreckensherrschaft und Diktatur vor der Folie historischer Begebenheiten. Manfred Schäfer verweist auf Hermann Hesse, der meinte, Gertrud von le Fort sei „innerhalb des Hitlerschen Deutschland wohl die wertvollste, begabteste Vertreterin der intellektuellen und religiösen Widerstandsbewegung“ gewesen.

Gesellschaftliche Umbruchzeiten

Gertrud von le Fort wähle stets gesellschaftliche Umbruchzeiten aus, sagt Manfred Schäfer. Ihre Werke widmen sich „tragischen Gestalten, den Verfemten, den – auch schuldhaft – Verurteilten“. Dahinter stehe ihre christliche Weltsicht: Der Mensch bedarf der Gnade, des Erbarmens, der Liebe.

Dichterische Qualität

Gertrud von le Fort solle man nicht nur wegen ihrer dichterischen Qualität lesen, für die sie hohe Auszeichnungen und Preise erhielt, erklärt Manfred Schäfer, sondern vor allem wegen ihrer Inhalte, die hochaktuell sind, weil sie existenzielle Grundfragen aufwerfen.

Die Gertrud-von-le-Fort-Gesellschaft.

Die Literaturgesellschaft Gertrud von le Fort in Ofterschwang.

"Wahlheimat Oberstdorf" von Gertrud von le Fort.

Lesen Sie auch: "Im Strudel von Gewalt und Mobbing: Autorin erzählt in Immenstadt von ihrer Kindheit".