Als die Bilder auch im Oberallgäu laufen lernten

Vor 110 Jahren wurde der Wildegund-Kessel bei Immenstadt zur Filmbühne. Im Januar 1912 drehte Johann Erhardt die ersten Bilder von einem Skisprung-Wettbewerb.

Am 1. November 1895 zeigten die Gebrüder Skladanowski in Berlin zum ersten Mal Kurzfilme – von einem boxenden Känguru oder einer Tänzerin. Am 28. Dezember führten die Gebrüder Lumiere in Paris ihre kinomatografischen Filme vor. Das war die Geburtsstunde des Kinofilms. Im Oberalgäu dauerte es noch etwas länger: Vor 110 Jahren fasste die Errungenschaft der Kinofilme auch in der Region Fuß. Dabei überrascht es nicht, dass der erste Dokumentarfilm von einem Skisprung-Wettbewerb handelte. Der Immenstädter Mechaniker und Fahrradhändler Johann Erhardt hatte die Szenen am 27. und 28. Januar 1912 aufgenommen.

Zur Vorgeschichte: Im Februar 1908 startete das erste Skirennen in Immenstadt am Krätzenstein unter dem Stuibengipfel. Noch im Herbst des gleichen Jahres gründete sich der Skiclub Immenstadt. Der Verein richtete dann im Januar 1912 den „Ersten Hauptverbandslauf des Deutschen Skiverbands mit internationaler Beteiligung“ aus. Der Wettbewerb mit mehreren Disziplinen fand im Immenstädter Wildegund-Kessel statt. Die Veranstaltung stand damals ganz im Zeichen der Norweger, die in allen Disziplinen die vorderen Plätze belegten.

Johann Erhardt drehte von dem Skisprung-Wettbewerb einen Dokumentarfilm, wobei er auch gute Bilder aus dem Umfeld des Ereignisses aufnahm. Allerdings gibt es von dieser Sportveranstaltung nur noch einige schlechte Standbilder, der Film selbst ist verschollen.

Der Norweger Peter Oestbye aus Christiania stand damals mit 32 Metern den weitesten Sprung auf der Wildegund-Schanze. Er wurde damit 1912 Internationaler Meister von Deutschland in der Nordischen Kombination – also im Springen und Skilanglauf. Dafür erhielt Oestbye den Goldenen Ski des Deutschen Skiverbands. Der Wettbewerb wurde zu einer großen Werbung für den aufstrebenden Skisport.

Tausende Besucher strömten zu dem Sportereignis

Warum gerade Sportereignisse zum Inhalt von Kinofilmen wurden, wird verständlich, wenn man deren Anziehungskraft betrachtet. So strömten an den Veranstaltungstagen der Skiwettbewerbe tausende Besucher dem Wildegund-Kessel zu. Zuvor hatten Sonderzüge die Massen aus Augsburg, Lindau und München nach Immenstadt gebracht. Eine beeindruckende Schlange an Teilnehmern und Besuchern strebte zu dem Ereignis. So konnte der Immenstädter Erhardt mit einem großen Interesse für die Vorführung seines Films rechnen.

Erhardt war ein bekannter Tüftler und Mächler, der sich für alle Neuerungen offen zeigte. Am 20. Oktober 1912 eröffnete er „Erhardts Kino-Theater“ im Gesellschaftshaus, dem Vorgängerbau der heutigen Hofgarten-Stadthalle. Dabei zeigte er unter großem Beifall auch den von ihm gedrehten Dokumentarfilm über den Wintersport-Wettbewerb am Wildegund-Kessel.

Als „Kinematografen-Operateur“ unterwegs

Das neue Etablissement wurde zum Anziehungspunkt in der Stadt, schließlich hatte die Einwohnerzahl Immenstadts erst vor wenigen Jahren die 5000er-Marke übersprungen. Noch zum Ende des Jahres verkaufte Erhardt seine Anteile am Fahrradgeschäft und war dann nur noch als umherziehender „Kinematografen-Operateur“ tätig. Den Ankündigungen in der Tageszeitung ist zu entnehmen, dass er seine Vorführungen in den Sälen verschiedener Immenstädter Gaststätten gab.

Doch 1914 war plötzlich Schluss. Erhardt meldete im Juni 1914 seinen Betrieb aus unbekannten Gründen ab. Vermutlich wurde er zu den Waffen in den Ersten Weltkrieg gerufen. Von ihm bleibt die Tatsache, dass er den ersten Hauptverbandslauf des Deutschen Skiverbands im Immenstädter Wildegund-Kessel filmisch in Szene setzte. Damit unterstrich er schon damals die Bedeutung des Oberallgäus für den internationalen Wintersport.

