Als in Oberstaufen Heiligabend am 23. Dezember gefeiert wurde

Damit der Vater dabei sein kann, verlegt die Familie von Georg Wagner das Weihnachtsfest einen Tag nach vorne. Die Freude übers Fest war trotzdem überschattet.

Von Ines Dangel

23.12.2021 | Stand: 17:32 Uhr

Die Stimmung war sehr gedrückt am Weihnachtsabend 1944, erinnert sich Georg Wagner. Sein Vater Ignaz Wagner hatte kurz zuvor die Einberufung zur Wehrmacht erhalten und sollte am 24. Dezember morgens in den Krieg ziehen. Aus dem Grund feierte seine Familie in Oberstaufen das Weihnachtsfest in diesem Jahr bereits einen Tag früher – am Abend des 23. Dezembers. Doch das Wissen, dass der Familienvater nach diesem Abend in den Krieg musste und für unbestimmte Zeit oder vielleicht auch gar nicht mehr nach Hause zurückkommen könnte, überschattete die Freude am Weihnachtsfest.