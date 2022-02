Urwald im Oberallgäu? Alte Tannenwälder spielen eine besondere Rolle

Das Alpinium findet in Oberallgäuer Wäldern sehr seltene und gefährdete Insektenarten. Dabei handelt es sich um Urwaldreliktarten.

17.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Alpinium untersucht derzeit die Insektenwelt verschiedener tannenreicher Waldgebiete im südlichen Oberallgäu. Laut Pressemitteilung handle es sich dabei um ein gemeinsames Projekt mit dem Forstbetrieb Sonthofen, der Fachstelle für Waldnaturschutz und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten.

In Oberallgäuer Wäldern gibt es eine hohe Biodiversität

Durch das Projekt wollen sie in den Oberallgäuer Wäldern sogenannte Urwaldreliktarten finden. Diese gebe es nicht nur in den südamerikanischen Regenwäldern oder den alten Buchenwäldern in Osteuropa. Auch im Oberallgäu gibt es Wälder mit besonders hoher Biodiversität. Alte Tannenbestände spielen dafür eine zentrale Rolle und können solche Urwaldreliktarten beherbergen.

Der Rindenschröter, eine vom Aussterben bedrohten Urwaldreliktart, wurde im Allgäu wiederentdeckt. Bild: Lucas Haselberger

Nach ersten Auswertungen konnten auf den Flächen des Forstbetriebs Sonthofen mittels speziell angefertigter Fallen sehr seltene und gefährdete Insektenarten nachgewiesen werden. Laut dem Alpinium-Biologen Henning Werth wurden insgesamt 115 totholzbewohnende Käferarten bestimmt, davon allein 12 Arten der Roten Liste. (Lesen Sie auch: Borkenkäfer 2021 - Staatsforsten und Wälder in Bayern im vergangenen Jahr weniger betroffen)

Oberstaufen: Naturwaldreservat Achrain mit besonders hoher Artenvielfalt

Besonders das Naturwaldreservat Achrain (Markt Oberstaufen) stach mit einer besonders hohen Artenvielfalt heraus. In Naturwaldreservaten ruht die Nutzung komplett. Alte Weißtannen spielen dabei im Bergmischwald eine zentrale Rolle für den Lebensraum der Insekten. Aber auch bewirtschaftete Wälder weisen eine bemerkenswerte Artausstattung aus. (Lesen Sie auch: Immer mehr Felder müssen weichen: Landwirte kritisieren Flächenfraß im Allgäu)

„Waldbewirtschaftung und Naturschutz gehen bei uns Hand in Hand, nicht umsonst haben wir in unseren bewirtschafteten Wäldern besonders seltene Insekten entdeckt“, sagt Forstbetriebsleiter Jann Oetting. Auch die hohe Vielfalt im Oberdorfer Wald bei Martinszell bestätige den Erfolg einer naturverträglichen Bewirtschaftung, sagt der zuständige Revierförster Hubert Heinl. Besonders bemerkenswert ist laut Boris Mittermeier, stellvertretender Leiter der Fachstelle Waldnaturschutz, die Wiederentdeckung des Rindenschröters, einer vom Aussterben bedrohten Urwaldreliktart. Sie war mehrere Jahrzehnte im Allgäu verschollen.

In den Oberallgäuer Wäldern wurde kürzlich ein Pseudoskorpion gefunden. Bild: Henning Werth, Alpinium

Lesen Sie auch

Borkenkäfer in Bayern 2021 Niedrigste Borkenkäferschäden seit sechs Jahren in den Staatsforsten

Neben zahlreichen weiteren Käferarten freut sich Projektleiter Werth besonders über den Fund eines kleinen Pseudoskorpions, der erst den vierten Nachweis für Bayern darstellt. Das Weißtannenprojekt werde 2022 auf zusätzliche Gebiete ausgeweitet und verspreche spannende Entdeckungen.

Lesen Sie auch: So will sich das Oberallgäu besser ans Klima anpassen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".