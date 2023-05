Alte Musik in jugendlicher Frische: Schüler führen Oper in Oberstdorf auf

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Oberstdorf bringen mit spürbarer Freude und jeder Menge Ideen Henry Purcells Oper „Dido und Aeneas“ auf die Bühne.

25.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Dunkle Gedanken gleichen einem Albtraum. Wie gut, wenn man daraus erwachen kann. So wie die Titelheldin in Henry Purcells Oper „Dido und Aeneas“. So wie sie Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Oberstdorf darstellen. Die bringen tatsächlich eine ganze Barockoper auf die Bühne des kleinen Saales Breitachklamm im Oberstdorf-Haus. Und diese Bühne erweist sich als viel zu klein für die vielen Ideen, den großen Einsatz und das große Können, mit dem hier ein Meisterwerk der Musikgeschichte auf die Bretter gehievt wird, die für Theatermacher die Welt bedeuten.

Geschickt ausgewähltes Stück

Es mag ja vermessen klingen, wenn eine Schule sich ein solches Projekt vornimmt. Doch das Stück ist geschickt gewählt. Die erste Überlieferung von ihm ist tatsächlich eine Aufführung in einer Schule, einem Pensionat für adelige Mädchen in Chelsea bei London im Jahre 1689. Das schmälert die Bedeutung des Werkes keineswegs. Es ist die bislang einzige Oper des Engländers Henry Purcell, die wir kennen. Ansonsten sind von ihm umfangreiche Schauspielmusiken bekannt, die als sogenannte „Semioperas“, als halbe Opern, bezeichnet werden. Und die Qualität der Musik hat selbst die allergrößten Künstlerinnen gereizt, sie zu interpretieren.

Staunen im Oberstdorf-Haus

Mit ihnen wollen es die Schülerinnen und Schüler natürlich gar nicht aufnehmen. Und dennoch lässt das, was sie alle zusammen als Gemeinschaftswerk hier auf die Bühne bringen, das Publikum im Oberstdorf-Haus nur staunen. Sie kleiden das Werk in eine Rahmenhandlung ein: Dido, die Königin von Karthago, die Hauptfigur der Oper, erlebt einen Albtraum, aus dem sie am Ende erwacht: Aeneas, ein Held aus dem zerstörten Troja, landet am Strand Karthagos. Dido beginnt, sich in ihn zu verlieben, Vertraute raten ihr zu, eine Zauberin und Hexen wollen die Verbindung zerstören. Sie rufen einen Geist, der in Gestalt Merkurs Aeneas von dem Auftrag Jupiters, der Obersten der Götter, unterrichtet: Er soll Karthago und Dido verlassen, um ein neues Troja in fernen Landen zu gründen. Aeneas will dem Befehl folgen, ihn dann aber verweigern, als er Didos Schmerz über seine Abreise erkennt. Die Königin jedoch weist ihn stolz von sich und legt sich zum Sterben nieder …

Dido and Aeneas Maria Ritsch als Dido (rechts) und Charang Jun als Belinda in Henry Purcell: "Dido and Aeneas", Produktion des Gymnasiums Oberstdorf

Berührender Hit

Ihr Klagegesang am Ende der Oper ist zu einem der großen Hits der Musikgeschichte geworden. Maria Ritsch als Dido weiß ihn berührend zu singen. Ihre Leistung und die der anderen Solisten ist kaum hoch genug einzuschätzen. Müssen sie doch vor einem vollen Saal nicht nur gut singen, sondern auch noch die Emotionen der Figuren veranschaulichen, die sie darstellen. Da zeigen sich Talente, wie etwa Xaver Heidweiler als kraftvoller Aeneas, Charang Jun als einfühlsame Vertraute Didos, Maja Stojanovic als mit verführerischer Stimme agierende Zauberin oder Annabell Krebs und Tamara Schübert als selbstbewusste Hexen.

Beeindruckende Chöre

Überhaupt merkt man der ganzen Aufführung an, dass hier die Schülerinnen und Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse mit spürbarer Freude agieren. Ein besseres Kompliment kann man wohl den beiden Musiklehrern Thomas Müller und Andreas Braunsch kaum machen, die alle Ensembles und Solisten leiten. Beeindruckend ist zum Beispiel, wie wirkungsvoll die Chöre ihre zahlreichen Aufgaben bewältigen, wie das Schulorchester Gewitterstimmungen und unheilvolle Vorahnungen erzeugt, wie es die großen Hits der Musik, die Klage der Dido und den Trauergesang ihrer Diener, in langen Nachspielen weiterführt.

Dido and Aeneas Xaver Heidweiler als Aeneas in Henry Purcell: "Dido and Aeneas", Produktion des Gymnasiums Oberstdorf

Ziemlich professioneller Ansatz

Vor allem muss aber auch der ziemlich professionelle Ansatz gewürdigt werden, mit dem hier versucht wird, ein Meisterwerk der Musikgeschichte zum einen wissenschaftlich und dramaturgisch fundiert, zum anderen fantasievoll und jugendlich frisch auf die Bühne zu bringen. Da fährt der von den Hexen beschworene Geist des geflügelten Götterboten Merkur, der Countertenor singen darf, schon mal mit einem Roller vor, da prosten sich die Seeleute mit Bierflaschen zu, tragen einen kernigen Song vor und einer der Matrosen legt einen vielbeklatschten Tanz hin, da überrascht eine junge Solotänzerin mit einem bemerkenswerten Auftritt.

Dunkle Wolken

Auch Kostüme, Lichtregie und Hintergrundbild zeigen, wie viele Gedanken sich alle bei dieser Aufführung gemacht haben. Die dunklen Wolken, die Didos depressive Stimmung symbolisieren, haben Schülerinnen und Schüler zu einer ganzen Serie von Aufnahmen veranlasst, die im Anschluss an die Aufführung zu bestaunen waren, und von denen Fotograf Hartmut Faustmann, der die Jugendlichen bei diesem Projekt betreute, sagt: „Ich wäre bei so manchem Bild stolz, wenn mein Name darunter stünde.“

