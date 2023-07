Alte Schule Bühl: Gibt es jetzt Geld für die Sanierung oder nicht?

Immenstädter Stadtrat diskutiert weiter über Zuschuss. Doch die Gemüter im Gremium haben sich beruhigt. Am Donnerstag fällt die Entscheidung.

28.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Beruhigt haben sich die Gemüter im Stadtrat Immenstadt beim Thema „Zuschuss für die Sanierung der Alten Schule Bühl“. Nach eine hitzigen Debatte im Stadtrat warb Paul Huber vom Landesamt für Denkmalpflege bei einer zweiten Diskussion im Sozialausschuss für den Erhalt des früheren Schulgebäudes oberhalb des Großen Alpsees. Außerdem stellt sich die finanzielle Beteiligung der Stadt wesentlich günstiger dar, als ursprünglich gedacht. Am Ende gab eine Mehrheit von 10:2 Stimmen eine Empfehlung an den Stadtrat ab, das Projekt der „Genossenschaft Alte Schule Bühl“ mit 126.700 Euro zu fördern. Die Entscheidung fällt in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 29. Juni.

