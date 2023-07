Alte Schule Bühl: Stadtrat Immenstadt sagt Ja zum Zuschuss

Immenstadt unterstützt die Sanierung des Gebäudes mit 126.000 Euro. Nach zwei langen Diskussionsrunden ging es jetzt ganz schnell.

30.06.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Nach zwei ausgiebigen Diskussionsrunden im Vorfeld ging es am Donnerstagabend ganz schnell: Ohne weitere Debatte stimmte eine Mehrheit von 13:4 Stadträten in Immenstadt zu, die Sanierung der Alten Schule Bühl mit einem Zuschuss von 126.000 Euro zu unterstützen.

Denkmalgeschütztes Gebäude oberhalb des Alpsees

Wie berichtet, klafft im Finanzierungsplan für die Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes oberhalb des Großen Alpsees eine Lücke von fast 320.000 Euro. Insgesamt schätzt die Genossenschaft die Kosten auf 2,2 Millionen Euro, samt Einrichtung und Baukostensteigerung auf 2,4 Millionen. Gibt die Stadt den Zuschuss, beteiligt sich auch die Regierung von Schwaben über die Städtebauförderung und die Lücke könnte geschlossen werden – so die Ausgangslage.

Ist es die Aufgabe der Stadt, ein privates Projekt zu fördern?

Allerdings sahen es einige Mitglieder des Stadtrats nicht als Aufgabe der Stadt an, ein privates Projekt zu fördern. Obwohl Bürgermeister Nico Sentner eine ganze Reihe teils hoher Zuschüsse aufzählte, die die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten an Privatleute für die Sanierung altehrwürdiger Häuser leistete. Darunter mehrere Häuser am Marienplatz – wie das Stadtschloss – oder in der Bahnhofstraße – wie das ehemalige Gräfliche Archivgebäude.

Außerdem wies Sentner darauf hin, dass die Stadt nach Zahlung der Förderung 102.000 Euro als Stellplatz-Ablöse von der Genossenschaft erhalte. Damit bleibe unterm Strich nur eine städtische Finanzspritze von 24.000 Euro übrig. Das Geld komme nicht zurück, wenn die Sanierung an der Finanzierung scheitert.

Stadträte und Stadträtinnen äußerten die Hoffnung, dass nun mit der Renovierung des ehemaligen Schulgebäudes „endlich die Gräben in Bühl überwinden werden und die beiden Seiten einander die Hände reichen“. Denn in den vergangenen Jahren gab es Zwietracht innerhalb der Bühler Bevölkerung wegen des Projekts.

Lesen Sie auch: Die Alte Schule darf nicht abgerissen werden