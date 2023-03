Oberallgäuer verkauft aus Holz gedrechselte Kunstwerke für den guten Zweck

Über 100.000 Euro hat Ludwig Maul durch den Verkauf seiner aus Holz gedrechselten Kunstwerke spenden können. Auch mit 85 Jahren macht er noch nicht Schluss.

Von Erik Perrey

19.03.2023 | Stand: 17:09 Uhr

Ludwig Maul sitzt in seiner Werkstatt und zeigt, wie er einer seiner hölzernen Christbaumkugeln den letzten Schliff verpasst. Obwohl er zur Demonstration ein bereits kaputtes, für den Verkauf untaugliches Exemplar benutzt, ärgert er sich, als ihm ein kleiner Fehler unterläuft. Genauigkeit und Sorgfalt zählen zu den Säulen seiner Leidenschaft des Holzdrechselns, die der 85-Jährige im Ruhestand für sich entdeckt hat. Die Einnahmen des Verkaufs seiner Kunstwerke aus Holz, bei dem ihm seine Frau Ursula Maul hilft, spendet er an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.

