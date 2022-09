Maskenstreit im Zug eskaliert: Vater schlägt nach Zugbegleiter

Ein Vater hat am Bahnhof in Sonthofen einen Zugbegleiter bedroht und angegriffen. Er hatte zuvor die Tochter des Mannes dazu aufgefordert, eine Maske zu tragen.

01.09.2022 | Stand: 14:31 Uhr

In Sonthofen ist ein Maskenstreit in einem Zug eskaliert. Laut Polizei hatte ein Zugbegleiter eine Jugendliche aufgefordert, ihre Maske richtig zu tragen. In Sonthofen angekommen, mischte sich der Vater der Jugendlichen ein. Er griff den Zugbegleiter an, versuchte ihm die Maske aus dem Gesicht zu reißen und schlug nach ihm. Außerdem schlug er dem Bahnmitarbeiter das Kontrollgerät aus der Hand.

Maskenstreit im Zug: Kontrolleur wird von Vater bedroht und angegriffen

Eine hinzugerufene Polizeistreife brachte die Situation schließlich unter Kontrolle. Der Mann erhielt daraufhin eine Anzeige wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung.

