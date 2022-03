Am Mittag bei Immenstadt verlaufen: Frau beschimpft Polizisten, weil die sie nicht finden

Weil eine Frau sich am Berg verläuft, ruft sie die Polizei um Hilfe. Als die Beamten nochmal nachfragen, wo sich die Dame aufhalte, hagelt es Beschimpfungen.

14.03.2022 | Stand: 14:03 Uhr

Eine 60-jährige Dame hat sich am Sonntagmittag per Notruf bei der Polizei gemeldet, weil sie sich am Mittag berg verlaufen hatte. Wie die Polizei berichtete, gab die Frau an, sie sei am Friedhof Immenstadt losgelaufen, habe den Wanderweg aber dann verlassen und stehe nun im Wald. Aufgrund dieser etwas ungenauen Ortsangaben konnte die ausgesendete Streife die 60-Jährige erstmal nicht finden.

Die Frau beleidigte die Beamten am Telefon

Um die Dame trotzdem aus ihrer misslichen Lage zu befreien, riefen die Beamten für genauere Ortsangaben erneut bei ihr an. Dies erzürnte die Dame offenbar dermaßen, dass sie die Beamten am Telefon massiv beleidigte. Die hinzugerufene Bergwacht entdeckte die Frau dann in der Nähe der Wasserleitung und konnte sie sicher wieder ins Tal bringen. Die Dame erwartet nun wegen der Beleidigungen eine Anzeige.

Lesen Sie auch: Unfall auf B17 bei Füssen - Frau leicht verletzt