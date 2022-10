Am Grünten: Biergenuss auf allen Wegen

Das Bier-Genuss-Dorf Rettenberg bietet Bier-Genuss-Wanderwege. Die drei Rettenberger Brauereien wirken mit. Es gibt an 13 Stationen Leckeres rund ums Bier.

Vorhang auf! Das fällt manchem Wanderer ein, wenn er auf eine halbrunde, lang gestreckte Holzbank nahe der Alpe Kammeregg stößt. Sie ist mit Metallmasken umringt und bietet Aussicht auf eine Bühne, in diesem Falle die Berge. Die Bank des Theatervereins Kranzegg ist Teil eines Bier-Genuss-Wanderwegs in Rettenberg. Davon gibt es sechs. Darüber informierten Tanja Oswald und Yvonne Rädler bei einer Exkursion der Regionalentwicklung Oberallgäu in Rettenberg.

Ein "Imagewechsel" in Rettenberg

Oswald und Rädler, die die Rettenberger Touristinfo leiten, machten die 40 Mitwanderer der Exkursion auf den gewollten „Imagewechsel“ von Rettenberg aufmerksam: weg vom Bierdorf, hin zum Bier-Genuss-Dorf. Eine Wanderkarte „Biergenuss Wanderwege“ ist im August auf den Markt gekommen und schon fast 1000 Mal angefragt worden, sagt Oswald. Es gibt ein Logo, das eine Hopfenblüte umrahmt von Gerstenähren zeigt. Darunter steht: Bier Genuss Dorf Rettenberg. Wobei der Genuss mittig steht und am größten geschrieben ist. „Wir wollen keine Bierwege, wo die Leute sitzen, trinken und dann die Flaschen wegwerfen“, sagt Oswald. „Das ist nicht unsere Zielgruppe.“

Gewünscht wird der Wanderer, der die Aussicht genießt und die Einkehrmöglichkeiten am Berg schätzt. Es gebe hochwertige regionale Spezialitäten, „Probiererle“ genannt. Die sind auf jeder der beteiligten 13 Alpen, Gast- und Einkehrstuben ein bisschen anders. Mal gibt es das Bier in kleinen 0,1-Liter-Gläsern, mal sind sie 0,33 Liter groß. Auf der Höfle-Alp und der Neumayr-Hütte ist das Probiererle alkoholfrei (Berglimo und Holundersirup), und das essbare Probiererle reicht vom Wammerl über den Bergkäse bis hin zum Müsliriegel. Beteiligt sind derzeit auch die Alpen Burgerschläg, Kalkhöf, Kammeregg, Müllers Berg, Stockach, die Bieralp und die Höflealp, die Kaffeestube sowie die Gasthöfe Mohrenwirt, Engel und Adler-Post – die Grüntenhütte soll später dazukommen. Zwei Routen führen am Rottachberg entlang, eine ist im Großen Wald Richtung Wertach und vier sind im Grüntengebiet mit Start in Kranzegg oder Rettenberg. „Am Rottachberg kann man beide Routen auch als Ganztagestour verbinden“, sagt Rädler. Ansonsten sollte man pro Wanderung zwei bis viereinhalb Stunden einplanen.

„Besucherlenkung war uns ganz wichtig“, sagt Oswald. Für die neuen Wanderwege wurden die Schilder schon bestehender Wanderrouten mitbenutzt. Das Logo ist einfach mit auf die Schilder geklebt worden. Jede Route hat eine andere Farbe. „Das ist relativ günstig mit den Aufklebern und wir sind flexibel“, sagt Oswald. Wenn nach diesem ersten „Schnupperjahr“ noch etwas verändert werden sollte, sei das einfach möglich.

Alle waren mit Feuer und Flamme dabei

Die Ruhebänke sind zentraler Teil der Bier-Genuss-Wanderwege. Acht Stammtische, Vereine oder Einzelpersonen hatten sich am Wettbewerb der Gemeinde beteiligt. „Jede Bank ist ein Unikat“, sagt Oswald und bekommt noch ihren QR-Code. Wer Lust hat, kann dann mit seinem Smartphone an der Bank eine Geschichte anhören. Eine professionelle Erzählerin hat die Geschichten gestrickt, sagt Oswald. Die Theatergruppe habe das Manuskript in einem Tonstudio in Rettenberg eingelesen und aufgenommen. „Alle waren mit Feuer und Flamme dabei“, sagt Oswald.

Für Gäste, die das „authentische Allgäu“ erleben wollen, seien die Bier-Genuss-Wanderwege geeignet. Das Logo schaffe den Wiedererkennungswert, sagt Oswald. Die Gemeinde arbeite dabei mit einer Kommunikationsfachfrau zusammen. Die essbaren „Probiererle“ seien alle von Herstellern aus der nahen Umgebung und die Biere (Getränke) von den Brauereien Engelbräu, Zötler und Bernardi Bräu in Rettenberg. An den Kosten des sogenannten Leader-Projekts in Höhe von 88.000 Euro haben sich die Brauereien beteiligt. Es gab eine staatliche Förderung von 37.000 Euro fürs Projekt der Gemeinde Rettenberg.

