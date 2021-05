Amateurfußball steht vor ungewisser Zukunft: Wie geht es nach dem Saisonabbruch weiter?

Die Saison 2019/2021 steht kurz vor dem vorzeitigen Abbruch. Zwei mögliche Szenarien spalten die bayerische Fußballgemeinschaft – und die Vereine sind uneins.

Seit knapp zwei Wochen ist kontaktloser Sport im Freien für Kinder unter 14 Jahren in Kleingruppen erlaubt. Das heißt, die Oberallgäuer Fußballvereine können ihren jüngsten Mitgliedern eine Art Teamtraining anbieten. Bei den Jugendlichen und Erwachsenen sieht das zurzeit noch anders aus. Hoffnung machen den Clubs aber die bundesweit sinkenden Inzidenzen – die Rückkehr auf den Platz könnte bald wieder möglich sein. Nichtsdestotrotz steht bereits fest: Die aktuelle Saison wird abgebrochen. Nun stellt sich die Frage, wie die Spielzeit beendet wird.

Verband stellt zwei Varianten zur Auswahl

Zwei Varianten stehen zur Auswahl: Eigentlich hatte der Bayerische Fußball-Verband vorgesehen, dass es durch eine Quotienten-Regelung ermittelte Auf- und Absteiger geben wird. Viele Teams aus dem Freistaat haben sich daraufhin an den BFV gewandt und gefordert, „die gültige Quotienten-Regelung nur dahingehend anzuwenden, wonach es einen verstärkten Aufstieg und keinen Abstieg geben soll“, schreibt der Verband auf seiner Homepage. Nun wurde entschieden, ein Meinungsbild aller betroffenen Vereine einzuholen. Im Anschluss soll Klarheit herrschen, welche Variante greift. Doch schon jetzt ist sicher, keines der beiden Szenarien wird alle Beteiligten zufriedenstellen. Auch bei den Oberallgäuer Vereinen gibt es unterschiedliche Meinungen.

"Vereine werden gegen Quotenregel klagen"

„Es wird sehr viele Vereine geben, die gegen diese Quoten-Regel klagen werden. Egal ob es um Auf- oder Abstieg geht. Ich glaube, da gibt es einige Dinge, die aus rechtlicher Sicht nicht sattelfest sind“, sagt Matthias Schmidle, Präsident des 1. FC Sonthofen. Auf jeden Fall bringen beide Optionen gewisse Vor- und Nachteile mit sich. Aufstieg und Abstieg hätte zur Folge, dass die Mannschaftsstärken in den Ligen beibehalten werden können. Allerdings sieht Schmidle diese Regelung lediglich als „den einfachsten Ausweg für den BFV, aber für den Breitensport wäre das keine gerechte Lösung.“ Sollte die Mehrheit der bayerischen Vereine für die Alternative stimmen, würden die unteren Ligen, wegen fehlender Absteiger, ausgedünnt und die höheren Ligen aufgestockt. In den kommenden zwei Spielzeiten müsse dann ein verstärkter Abstieg das Gleichgewicht in den Ligen wieder herstellen.

Andreas Gebhart, stellvertretender Abteilungsleiter des SSV Niedersonthofen sieht darin ein großes Problem: „Die oberen Ligen hätten dadurch mehr Spiele. Das bedeutet aus unserer Sicht vermehrt englische Wochen. So ein Programm können vor allem kleinere Vereine, dazu gehören auch wir, nicht stemmen.

Mehr Einnahmen generieren, um das Corona-Loch zu stopfen

Ähnlicher Meinung ist Hansjörg Donderer, Vorsitzender des FC Oberstdorf: „Für uns wäre es sicherlich besser, wenn die Mannschaftsstärken so bleiben wie sie sind. Wir steigen wohl in die Bezirksliga auf und haben somit ohnehin schon einen ziemlich straffen Spielplan vor uns. Von noch größeren Ligen, mit vier, fünf oder sogar sechs Absteigern, halte ich nichts.“ Schmidle hingegen sieht mehr Spiele als eine große Chance auf dem Weg aus der Krise: „Dadurch lebt die Gemeinschaft im Verein leichter wieder auf. Auch kann man so mehr Einnahmen generieren und das „Corona-Loch“ stopfen.“ Und noch ein weiterer Punkt spricht laut dem Sonthofer Clubpräsident Schmidle für diese Variante: „Wir haben zudem eine Verpflichtung gegenüber unseren Sponsoren, die uns die ganze Zeit über die Stange gehalten haben. Durch mehr Spiele hätten diese auch mehr von ihrer Werbung.“

Wegen der herrschenden Ungewissheit, wie es kommende Saison weitergeht, gestaltet sich die Vorbereitung der Vereine auf die neue Spielzeit enorm schwierig. Noch wissen viele Teams nicht sicher, in welcher Liga sie im Herbst auflaufen werden. Problematisch ist das besonders für die Kaderplanung. „Das war nicht einfach, auch wenn wir an der Tabellenspitze stehen und eigentlich als Aufsteiger gesetzt sind“, sagt Donderer. Der SSV Niedersonthofen ist ebenfalls Tabellenführer und steigt vermutlich in die Kreisliga auf. Trotzdem ist die aktuelle Lage nicht leicht für die Verantwortlichen, erklärt Gebhart: „Man kann sich ja nicht sicher sein, ob die Quotienten-Regelung tatsächlich so kommt wie angekündigt. Im Hintergrund wird zwar schon grob geplant, im Falle des Aufstiegs brauchen wir aber sicherlich einen breiter aufgestellten Kader.“

Wer steigt auf, wer steigt ab?

In Sonthofen rechnet man mit dem Verbleib in den momentanen Ligen, obwohl die erste Mannschaft noch auf- und die zweite Mannschaft absteigen könnte. „Wir bereiten uns auf die Landes- und Kreisliga vor. Daran wird sich auch nichts ändern“, stellt Schmidle klar.

Bevor die Vereine in den kommenden Tagen ihre Stimmen abgeben, sollen Online-Seminare noch offene Fragen der Vereine klären. Mitte nächster Woche soll das Ergebnis des Votums feststehen und damit klarstellen, welcher Weg im bayerischen Amateurfußball eingeschlagen wird. Unabhängig vom Ausgang der Meinungsumfrage, sind in naher Zukunft dann zwei Dinge von besonderer Bedeutung. Zum einen „soll es eine möglichst faire Lösung für alle geben“, sagt Gebhart und zum anderen „ist es extrem wichtig, dass wir zurück zu einer gewissen Normalität kommen. Sport im Verein muss, unter geregelten Umständen und mittelfristig auch mit einer beschränkten Anzahl von Zuschauern, wieder möglich sein“, fordert Schmidle.

