23-Jähriger bedrängt und begrapscht Mädchen in Oberallgäuer Jugendhaus

Weil eines seiner Opfer noch minderjährig war, verurteilt das Schöffengericht einen Mann wegen sexueller Belästigung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten.

01.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Vier Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren soll ein 23-Jähriger in einem Oberallgäuer Jugendhaus begrapscht und bedrängt haben. Weil die Opfer teilweise noch minderjährig waren, war der junge Mann nicht nur wegen sexueller Belästigung, sondern wegen Missbrauch von Kindern angeklagt. In der Hauptverhandlung am Amtsgericht Sonthofen verweigerte der Angeklagte die Aussage, so mussten seine Opfer im Zeugenstand die Übergriffe schildern. Am Ende wurde der 23-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Chance auf Bewährung erhielt der Angeklagte nicht mehr – denn er war nicht das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

