An den Bahnhof in Immenstadt soll jetzt eine Bike-Box kommen

Die Stadt Immenstadt will eine moderne Abstellanlage für Fahrräder mit Schließfächern und Ladestation schaffen. Die Frage ist: Klappt die Lieferung diesmal?

09.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Was tun mit einem hochwertigen Fahrrad oder einem E-Bike, wenn man am Bahnhof in einen Zug steigen will? Das teure Zweirad längere Zeit dort stehen zu lassen, verursacht bei vielen ein mulmiges Gefühl. Dem will die Stadt Immenstadt abhelfen. Neben den üblichen Stellplätzen soll am Bahnhof eine sogenannte Bike-Box mit zwölf Schließfächern installiert werden. Die Gesamtkosten von rund 60.000 Euro werden laut dem Leiter des Bauamts, Christoph Wipper, zu 90 Prozent von dem Förderprogramm „React-EU“ übernommen.

Der Bauausschuss des Stadtrats hatte die Anschaffung bereits im Oktober beschlossen. Allerdings wurde die geplante Radabstellanlage nicht geliefert. Dabei ist die Stadt unter Zeitdruck. /ar.432751 Wipper stellte deshalb jetzt im Bauausschuss eine Alternative vor, die sogar doppelt so viele Boxen wie die erste Lösung hat. Dabei sollen die Schließfächer jeweils über eine Ladestation für E-Bikes verfügen.

Die Bike-Box kostet 42.000 Euro

Außerdem ist ein Glasdach für die Anlage vorgesehen sowie eine Sitzbank und eine Servicestation mit Werkzeug zum Reparieren der Räder. Wipper hofft, dass die Lieferung diesmal funktioniert. Dann könnte die Bike-Box bis Ostern stehen. Die Radanlage soll auf der Freifläche östlich des Bahnhofsgebäudes errichtet werden. Die Bike-Box selbst kostet laut Wipper knapp 42.000 Euro. Für die Stromverbindung, die Beton- und Pflasterarbeiten, die Sitzbank und die Servicestation werden weitere 18.000 Euro fällig. Das sei aber noch von der React-Förderung zum größten Teil abgedeckt, sagte Wipper.

Radel-Chaos endlich beseitigt

Die Stadträte im Bauausschuss stimmten der Investition einhellig zu und zeigten sich begeistert von der Anschaffung. Barbara Holzmann (Grüne) freute sich „außerordentlich, dass die Fahrrad-Stellplätze jetzt endlich realisiert werden“. Damit werde eine alte Forderung der Immenstädter Grünen erfüllt. Schon 2019 sei dafür Geld in den Haushalt eingestellt worden. Doch das Projekt wurde immer wieder geschoben. Jetzt gebe es bereits neue Radbügel, die das Chaos an den Bahngleisen beseitigt haben. Und die Boxen seien ein weiterer Fortschritt. Es habe auch deshalb so lange gedauert, sagte Bürgermeister Nico Sentner, weil zunächst Absprachen mit der Deutschen Bahn notwendig waren.

„Sind die oberen Schließfächer auch für Frauen mit ihren Rädern erreichbar“, fragte Alexandra Konda. „Ja“, meinte Wipper, dafür gebe es eine hydraulische Hilfe.

Lesen Sie auch:

Vollautomatische Waschanlage für Fahrräder: So funktioniert die neue Anlage in Kempten