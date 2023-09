1. FC Sonthofen will daheim gegen Gundelfingen ein „anderes Gesicht zeigen“

Nach zwei Niederlagen will der 1. FC Sonthofen im Heimspiel gegen Gundelfingen drei Punkte. Es wird eine richtungsweisende Partie.

Ein richtungsweisende Partie hat der 1. FC Sonthofen nach zuletzt zwei Niederlagen am Samstag um 17.30 Uhr gegen den FC Gundelfingen vor der Brust. Es ist das dritte Heimspiel in Folge, bei dem die Kreisstädter nach zuletzt zwei Niederlagen endlich ein Erfolgserlebnis feiern möchten. Die Sonthofer Reserve ist zuvor ab 15 Uhr gefordert, wenn der SSV Wertach in die Baumit-Arena kommt.

In der vergangenen Partie taktisch nicht ganz auf der Höhe

Ein enges Match auf Augenhöhe erwartet FCS-Trainer Benjamin Müller: „Für uns gilt es, in allen Belangen ein anderes Gesicht zu zeigen als gegen Pipinsried. Das ging in der Trainingswoche los und endet dann hoffentlich mit einem erfolgreichen Ausgang am Samstag“. Laut Müller könnte es in der Startformation den ein oder anderen Wechsel geben, da zuletzt die Leistung des Großteils der Mannschaft nicht zufriedenstellend war. Seine Truppe sei sicherlich in der vergangenen Partie taktisch nicht ganz auf der Höhe gewesen. „Das Entscheidende was gefehlt hat, war jedoch die Konzentration, die Frische im Kopf und die Aggressivität in den Zweikämpfen“, sagt der FCS-Trainer. „Wir sind oft viel zu spät gekommen und haben sehr träge gewirkt“. Das könne sich sein Team kein zweites Mal erlauben. Gundelfingen sei körperlich sehr gut drauf. Der Gegner marschiere viel und hätte einen guten Mix in der Mannschaft. „Die Gäste wirken relativ gut eingespielt“. Auch der Trainerwechsel habe die Mannschaft nicht verunsichert. (Auch interessant: Darum trennt sich der FC Oberstdorf von Trainer Peter Christl)

Spielmacher Markus Notz: "Wir werden alles reinwerfen"

„Wir müssen jetzt zu Hause vor heimischer Kulisse auf jeden Fall Punkten, am besten dreifach“, fordert FCS-Spielmacher Markus Notz. Das habe sich das Team durch die unnötige jüngste Heimpleite selbst eingebrockt. Der Ideengeber im Sonthofer Spiel hofft, dass alle die erste Halbzeit gegen Pipinsried abgehakt haben, da diese „furchtbar“ gewesen sei. „Ich denke, dass wir zu Hause schon gezeigt haben, dass wir es anders können. Die Ansätze in der zweiten Halbzeit sind deutlich besser gewesen. Darauf müssen wir aufbauen. Wir werden alles reinwerfen“, verspricht Notz. Leon Rudenko ergänzt:. „Ich denke, wir sollten mit mehr Herz- und Leidenschaft an die Sache herangehen, damit die drei Punkte in Sonthofen bleiben.“

Der FC Gundelfingen hat bislang eine gute Saison gespielt und liegt mit 14 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz. Seit vier Partien wartet das Team des neuen Coaches Jasko Suvalic auf einen Sieg.

Reserve des 1. FC Sonthofen beim Tabellenzweiten gefordert

Voll des Lobes war dagegen FCSII-Coach Stephan Schmidt nach dem 7:0 (4:0) Kantersieg beim Kreisklasse-Aufsteiger SG Blaichach-Burgberg. Die Tore für den FCS schossen Niklas Rohner und Boran Özden, jeweils zwei, Benedikt Buchberger, Marc Penz und Gzim Gjinaj. „Dieser klare Erfolg ist ein Schritt in die richtige Richtung, mehr nicht, und überhaupt kein Grund abzuheben“, bekräftigt der FC-Trainer. Jetzt gelte es gegen den Tabellenzweiten SSV Wertach nachzulegen, sonst sei dieser Auswärtssieg nur die Hälfte wert.

