Diese Voraussetzungen muss man erfüllen, um im Oberallgäu angeln zu dürfen

Wer an einem Gewässer in Bayern angeln will, muss einige Voraussetzungen erfüllen. Ein Experte erklärt, welche das sind und wie man sich verhalten soll.

28.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Unsere heimischen Gewässer sind nicht nur Badeorte. Sie sind auch Lebensraum für Vögel, Amphibien und Fische. In unserer Serie „Fisch und Natur“ möchten wir einen Teil dieses großen Spektrums abbilden. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Fischereivereine. Denn diese haben das Fischereirecht für die Seen und Flüsse und sorgen dafür, dass diese sauber bleiben und weiter Lebensraum für viele Tiere sind. In der Serie kommen Experten aus Kempten und dem Oberallgäu zu Wort. Im zweiten Teil geht es darum, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um am Gewässer angeln zu dürfen.

Kurz an den See gehen und einen Fisch aus dem Wasser ziehen: Das hört sich einfach an – zu einfach. Denn um überhaupt an einem Gewässer angeln zu dürfen, müssen in Bayern verschiedene Anforderungen erfüllt sein.

Welche Dokumente benötigt man, um in Bayern angeln zu dürfen?

„Ohne einen Fischereischein geht gar nichts“, sagt Jürgen Scholz, Oberallgäuer Kreisobmann des Fischereiverbands Schwaben. Zudem müssten Angler für das jeweilige Gewässer eine Angelkarte kaufen – den sogenannten Erlaubnisschein.

Wie erhält man den Fischereischein?

Jede Person, die bereits 14 Jahre oder älter ist, an einem Präsenzkurs teilgenommen hat und die Fischerei-Prüfung bestanden hat, können laut Scholz den Fischereischein bei ihrer Gemeinde beantragen.

Was lernen die Teilnehmer bei dem Präsenzkurs?

Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Themengebiete, sagt Scholz. Das seien unter anderem Fischkunde, Schonmaße und -zeit, Gewässer-, Pflanzen- und Gerätekunde sowie im Praxisteil den waidgerechten Umgang. „Dort lernt man, wie ein Fisch richtig betäubt, getötet und anschließend auseinandergenommen wird“, sagt Scholz. „Alle Themengebiete sind Teil der Prüfung.“ Das sei auch wichtig, findet Scholz. „In manch anderen Ländern kann jeder ohne Qualifikation angeln. Das ist falsch, denn erst durch den Kurs lernt man den richtigen Umgang mit den Fischen.“

Wie viel kostet der Fischereischein?

Die Verwaltungsgebühr für die Beantragung des Fischereischeins kostet 35 Euro. Zusätzlich muss eine Fischereiabgabe geleistet werden. Wer den Fischereischein vorerst nur auf fünf Jahre beantragt, muss eine Fischereiabgabe-Pauschale in Höhe von 40 Euro bezahlen. Wer hingegen seinen Fischereischein auf Lebenszeit möchte, muss je nach Alter einen gestaffelten Betrag zwischen 300 (14 bis 22 Jahre) und 32 Euro (63-67 Jahre) entrichten. Für den Jugendfischereischein beträgt die Fischereiabgabe 10 Euro, höchstens jedoch 2,50 Euro pro angefangenes Jahr der gesetzlichen Geltungsdauer. Die Verwaltungsgebühr kostet pro Beantragung 5 Euro.

Dürfen auch Kinder angeln?

Kinder ab zehn Jahren dürfen unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen angeln, sagt Scholz. Der Erwachsene müsse einen gültigen, staatlichen Fischereischein haben. „Und die Kinder und Jugendlichen müssen sowohl einen Jugendfischereischein besitzen als auch eine Tageskarte für das Gewässer.“

Ab wann erhalten Jugendliche den staatlichen Fischereischein?

„Jugendliche können ab dem zwölften Lebensjahr die staatliche Fischerprüfung ablegen“, sagt Scholz. „Den staatlichen Fischereischein erhalten sie aber erst mit dem vollendeten 14. Lebensjahr.“ Dann könnten sich Jugendliche entscheiden, ob sie weiterhin mit dem Jugendfischereischein sowie mit Begleitung angeln oder ihren Jugendfischereischein bei der Gemeinde abgeben und sich stattdessen den staatlichen Fischereischein holen.

Worauf müssen Angler am Gewässer achten?

„Auf dem Erlaubnisschein stehen die wichtigsten Punkte“, sagt Scholz. Das seien unter anderem die Schonzeiten und -maße der Fische, die Anzahl der Handangeln und Anbissstellen, mit denen am Gewässer geangelt werden darf und wie viele Fische entnommen werden dürfen.

Wird das auch kontrolliert?

An den Gewässern im Oberallgäu werde regelmäßig kontrolliert. Auf Verlangen des Kontrolleurs müsse ein Angler seinen Fischereischein und seine Tages- oder Jahreskarte vorzeigen. „Auf Verlangen darf der Kontrolleur auch die gefangenen Fische und das Angelgerät überprüfen“, sagt Scholz.

