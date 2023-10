Angriff auf die Spitze: Sonthofer Volleys vor Mammut-Programm in Oberbayern

Mit dem Rückenwind aus dem guten Saisonstart schlagen die AllgäuStrom Volleys Sonthofen gleich zweimal in Oberbayern auf. Das Team will den Lauf ausbauen.

20.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit dem Rückenwind aus dem 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger Kleinaitingen gehen die Drittliga-Volleyballerinnen des TSV Sonthofen in ein aufregendes Doppelspiel-Wochenende. Die AllgäuStrom Volleys müssen gleich zweimal in Oberbayern aufschlagen: Am Samstag fordert das Team von Trainerin Vanessa Müller ab 19.30 Uhr den nächsten Aufsteiger, den MTV Rosenheim – weniger als 18 Stunden später treffen die Oberallgäuerinnen ab 13 Uhr auf den langjährigen Bekannten SV Lohhof II.

Rosenheim ist Tabellenzweiter

Nach drei Spieltagen und zwei Siegen sowie dem Punkt aus dem Auftaktkrimi gegen Meister Augsburg wollen die Sonthoferinnen sich im oberen Tabellendrittel etablieren. „Wir haben vor allem an unseren Aufschlags- und Angriffsqualitäten gearbeitet, um lange Ballwechsel zu vermeiden und den Gegner früh unter Druck zu setzen“, sagt Trainerin Vanessa Müller. Aktuell ist Sonthofen Vierter – mit sieben Punkten aber in Schlagdistanz zum Spitzenduo Markkleeberg und Rosenheim (9).

Vor allem der Samstagsgegner dürfte eine harte Nuss für die Volleys werden. Die Gastgeber haben in dieser Saison bereits ihre Klasse unter Beweis gestellt und führen die Tabelle mit drei deutlichen Siegen an. Die erfahrene Mannschaft aus Rosenheim ist bisher ungeschlagen und wird die AllgäuStrom Volleys vor eine große Herausforderung stellen.

Lohhof gewann das Testspiel gegen Sonthofen

Beim Duell mit Lohhof II treffen die Sonthoferinnen nicht nur auf einen langjährigen Konkurrenten, sondern auch auf einen Tabellennachbarn. Die Nord-Münchnerinnen sind nach zwei Siegen aus drei Spielen mit sechs Punkten aktueller Fünfter der Dritten Liga Ost.

Beim Testspiel zur Vorbereitung auf die Saison hatte das Team zwar gegen Sonthofen gewonnen, aber aus der Vergangenheit wissen Müllers Schützlinge allzu gut, dass der SVL ein harter Brocken sein kann.

Kapitänin Katharina Schöll warnt

Sonthofens Kapitänin Katharina Schöll ist daher entsprechend vorsichtig, auch wenn Lohhof bisher nur zwei Spiele, gegen Dresden und Erlangen, gewinnen konnte: „Wir sollten nicht den Fehler machen Lohhof mit seinen erfahrenen Spielerinnen zu unterschätzen“, warnt Schöll, ergänzt allerdings: „Aber ich bin guter Dinge, dass wir sie im Griff haben, wenn wir an unsere Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen.“

Nach dem Doppelspielwochenende haben die Sonthoferinnen zwei Wochen Spielpause, bevor es am 11.und 12. November zum nächsten Doppelspielwochenende nach Sachsen, bei den Neuseenland-Volleys Markkleeberg und den Volleys Leipzig, geht.