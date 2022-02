Prominenter Überraschungsbesuch: Annalena Baerbock in Oberstaufen im Urlaub - das gefiel ihr am besten

Prominenter Feriengast in Oberstaufen: Außenministerin Annalena Baerbock machte mit ihrer Familie eine Woche lang Urlaub im Allgäu.

08.02.2022 | Stand: 17:12 Uhr

Aktuell tourt sie durch die Ukraine, traf sich in Kiew mit Ministerpräsident Denys Schmyhal und machte sich in schwerer Montur ein Bild an der Frontlinie im Donbass. Jetzt wurde bekannt: Vor dieser Mission verbrachte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock einige Tage im Allgäu.

Baerbock machte mit ihrer Familie eine Woche lang Urlaub in Oberstaufen. Das teilen die Verantwortlichen der Marktgemeinde heute mit. Dabei kam es auch zu einem Treffen der Grünen-Politikerin mit Bürgermeister Martin Beckel und Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff.

Oberstaufen überrascht vom Urlaub von Annalena Baerbock

In Oberstaufen sei man vom prominenten Besuch überrascht gewesen. Man habe von dem Besuch durch einen Anruf des Auswärtigen Amts im Rathaus Oberstaufen erfahren. Baerbock wolle sich spontan mit dem Gemeindechef treffen, hieß es da.

Dem Wunsch Martin Beckel und Höfinghoff gerne nach. So trafen sich die drei unter Begleitschutz des Bundeskriminalamts in privater Runde in der Nagelfluhlounge zum Kaffee.

Das gefiel Baerbock besonders an Oberstaufen

Sie sei mit ihrer Familie eine Woche zum Urlaub in Oberstaufen und ganz begeistert von der familiären Atmosphäre, dem lebendigen Ortskern und dem familienfreundlichen Skigebiet, sagte die Bundesministerin.

Beckel und Höfinghoff nutzten im offenen Gespräch die Gelegenheit, die aktuellen Herausforderungen der Kommunen und konkret auch des Marktes Oberstaufen anzusprechen, die mit der Corona-Pandemie und den aktuell veränderten steuerlichen Regelungen und Belastungen einhergehen. Darüber hinaus wurden auch „grüne“ Themen diskutiert, die den Tourismus bewegen und die nur in gemeinsamer Anstrengung auf allen Ebenen bearbeitet werden können. Wenn die Politik in Bund, Ländern und auf Kreisebene keine entsprechenden realistischen Voraussetzungen schaffen, wird es nicht möglich sein, auf kommunaler oder privatwirtschaftlicher Ebene Lösungen in die Umsetzung zu bringen.

Zum Abschluss der entspannten Runde trug sich die Bundesministerin in das Goldene Buch des Marktes Oberstaufen ein.