Hohe Kosten drohen: So bereiten sich die Oberallgäuer Kommunen auf den Anspruch auf Ganztagsbetreuung vor

In zwei Jahren beginnt der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. So wappnen sich Oberallgäuer Kommunen vor dem deutlichen Anstieg an Kindern.

22.08.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Ab September 2026 gibt es einen Anspruch auf Nachmittagsbetreuung in Grundschulen. Das mag noch nach ferner Zukunft klingen – doch die ersten Kinder, die dann profitieren werden, kommen im September bereits in den Kindergarten. Zeit also, sich Gedanken zu machen.

Oberstaufen hofft ohne Neubau auszukommen

„Wir werden definitiv mehr Personal brauchen“, sagt etwa Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel. Wie viele zusätzliche Kinder die Gemeinde ab 2026 erwarte, werde noch berechnet. Nächstes Schuljahr werden in Oberstaufen 98 Grundschulkinder ganztags betreut. Immerhin erfülle auch die verlängerte Mittagsbetreuung – für die kein Fachpersonal nötig ist – die rechtlichen Vorgaben. „Das macht die Suche etwas leichter“, sagt Beckel. Er hofft, dass Oberstaufen um große bauliche Maßnahmen herumkommt, da nun von Seiten des Freistaats klar sei, dass auch Räumlichkeiten der Schule –wie etwa Klassenzimmer – für die Ganztagesbetreuung genutzt werden können.

Nach Empfinden des Bürgermeisters ist aber eines klar: „Wer anschafft, zahlt“. Bund und Land sollen für die nötigen Maßnahmen zu 100 Prozent aufkommen und keine Teilbeträge auf die Kommunen abwälzen, fordert Beckel.

Wiggensbachs Bürgermeister: "Wir werden Monat für Monat vertröstet"

Genau hier herrsche aber noch Unklarheit, kritisieren etwa die Bürgermeister aus Wiggensbach und Lauben, Thomas Eigstler und Mathias Pfuhl. So habe die Regierung von Schwaben Pfuhl gegenüber bestätigt, dass es bislang gar keine Vorgaben gibt, wie groß die Räume der Nachmittagsbetreuung überhaupt sein müssen, damit es am Ende Zuschüsse gibt. Eigstler sagt: „Mit Verstreichen von jedem weiteren Monat ohne rechtliche Rahmenbedingungen wird die pünktliche Realisierung immer unwahrscheinlicher. Wir werden Monat für Monat vertröstet.“ (Lesen Sie hier: Söder kündigt 180 000 neue Betreuungsplätze für Kinder an)

In Sonthofen konnten nicht alle Kinder ganztags betreut werden

Die städtische Bauverwaltung in Sonthofen analysiere bereits, welche Schul- und Hortgebäude erweitert werden können, teilt die Stadt mit. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten dieses Schuljahr nicht alle Anmeldungen zur Ganztagsbetreuung berücksichtigt werden. Im Kinderhort „Regenbogen“ kommen allerdings 50 neue Plätze hinzu, sobald die Evangelische Kirche als Träger passendes Personal gefunden habe. Aktuell gebe es an den Grundschulen in der Berghofer Straße, in Rieden und Altstädten insgesamt 275 Plätze. Mit den 50 zusätzlichen Plätzen könne die Stadt die neuen rechtlichen Vorgaben rechnerisch bis August 2028 einhalten, sagt eine Sprecherin.

„Ein Neubau kommt nicht infrage“, sagt der Hindelanger Hauptamtsleiter Manfred Berktold. Durch einen Kita–Neubau und eine Schulsanierung gebe es in Bad Hindelang genug Platz. Im ländlichen Raum sei außerdem schwer vorherzusagen, wie viele Eltern überhaupt Anspruch auf Ganztagsbetreuung wahrnehmen. Für genaue Prognosen soll noch eine Elternabfrage durchgeführt werden. „Im Schuljahr 2026/27 bringen wir auf jeden Fall alle unter“, sagt Berktold.

In Oberstdorf gibt es 100 Plätze im Kinderhort

Bei der Sanierung der Grundschule hat Oberstdorf den Hort auf 100 Plätze erweitert, teilt die Gemeinde mit. Darum rechne man, mit zusätzlichem Personal auszukommen. Im kommenden Schuljahr werden dort 63 Grundschüler ganztags betreut.

In Immenstadt werden aktuell 125 Kinder im Hort der Königsegg Grundschule und 62 Kinder in der Mittagsbetreuung in Stein betreut, sagt Michael Peters, Fachleiter für Soziales. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen nehme stetig zu. An beiden Standorten werden darum Machbarkeitsstudien durchgeführt. Erste Ergebnisse daraus erwartet die Stadt im Herbst.

