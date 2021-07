"Was ist los in unserer Gesellschaft?" - Wenn in Oberstdorf eine Band aufspielt, kommt die Polizei

Ein Wirt aus Oberstdorf ist sauer: Nachbarn riefen mehrfach die Polizei, weil eine Band vor seinem Café spielte. Dabei sei es nicht mal spät gewesen.

14.07.2021 | Stand: 07:11 Uhr

Mario Sauter versteht die Welt nicht mehr. Der Betreiber des Cafés „Bohne & Clyde“ in der Sonthofener Straße hatte sich so gefreut, nach dem langen Lockdown seinen Gästen an einem Abend während der Fußball-EM mal wieder etwas Besonderes zu bieten. Kein Public-Viewing, sondern das gemütliche Zusammensein im Gastro-Außenbereich mit Drinks und ein wenig Livemusik im Hintergrund.

Um 18.30 Uhr hatte die Vier-Mann-Band ihre Instrumente aufgestellt und einen kurzen Soundcheck gemacht. Nur sieben Minuten später war die Polizei informiert. „Da ist jemand aber besonders schnell gewesen mit dem Anrufen und einer Beschwerde über Ruhestörung“, wundert sich Sauter über den Eifer von Anwohnern aus einer Parallelstraße. Im Laufe des Abends, der übrigens ohnehin um 22 Uhr offiziell zu Ende war, erhielt das „Bohne & Clyde“ weitere dreimal Besuch einer Polizeistreife.

„Bohne & Clyde“-Wirt: "Ich will sicher keinen Ärger"

Man kenne sich ja, und die Ordnungshüter erledigen auch nur ihren Job, meint Sauter, der auch die „Hörbar“ betreibt und gemeinhin bekannt dafür ist, die nächtliche Lärmschutzverordnung im Ort genau zu befolgen. „Ich will sicher keinen Ärger“, beteuert er. Aber enttäuscht ist er darüber, dass die Toleranz der Menschen offenbar mit dem Corona-Lockdown gesunken ist. Erwartet hatte er mehr Freude darüber, dass nach den langen stillen Monaten die Gastronomie, die ohnehin ums Überleben gekämpft hatte, wieder öffnen durfte. Auch mit ein paar schönen Ideen für einen lauen Sommerabend.

Seine Besucher geben ihm zwar Recht, jedoch die Anwohner, die sich auch per E-Mail bei ihm gemeldet haben und im Wiederholungsfall mit Anzeige drohten, nehmen ihm den Spaß an der Sache. „Da ist von fehlender Rücksichtnahme die Rede und speziell gegenüber den Bewohnern des benachbarten Seniorenheims. „Denen hat's offenbar gefallen, denn sie haben uns vom Balkon aus zugewunken“, hat Sauter beobachtet.

Zwischen Tankstellen und Bierdepot

Abgesehen davon sei die Sonthofener Straße mit Brauhaus-Depot, Tankstellen und Abstellplatz für die Lastwagen einer Baufirma ein Mischgebiet mit lockereren Lärmschutzbedingungen. Sauter stellt sich aber vor allem eine Frage: „Was ist los in unserer Gesellschaft, wo jeder offensichtlich nur noch auf sich selbst schaut und seine vermeintlichen Rechte gleich mit Hilfe der Polizei durchzusetzen versucht?“ Eine ähnlich traurige Erfahrung mussten erst vor Kurzem auch einige Jugendliche machen, die am frühen Abend vor dem Jugendhaus „Bullwinkel“ in Oberstdorf Tischtennis gespielt hatten. Auch hier rückte nach Beschwerde einer Anwohnerin eine Polizeistreife an.

Konzerte vorher anmelden

Dem Markt Oberstdorf liegen zur Zeit keine Beschwerden zu Lärmschutz-Verstößen im Zusammenhang mit Veranstaltungen vor. Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Landratsamt Oberallgäu die Gastronomiebetriebe konzessioniert – in der Außengastronomie grundsätzlich ohne Musik, erklärt Rathaussprecherin Christine Uebelhör. Veranstaltungen mit Musik oder zu einem besonderen Anlass müssten im Vorfeld angemeldet werden.

Seit der Corona-Öffnung seien jedoch noch keine derartigen Veranstaltungs-Anfragen beim Markt Oberstdorf eingegangen. Für die Genehmigungen von Veranstaltungen unter freiem Himmel seien die Vorgaben des Immissionsschutzgesetzes relevant. Die Lärmschutzverordnung des Marktes Oberstdorf gelte bezogen auf Gaststätten nicht.

