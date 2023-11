Apollo-Optik zieht während Umbau in eine Hütte auf dem Bräuhausplatz

Ein Augenoptiker in einer Holzhütte - in Immenstadt ist das vier Wochen lang Realität. Im Häuschen, das vom EV Füssen geliehen ist, hat sogar ein Messraum Platz.

10.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Mitte des Bräuhausplatzes in Immenstadt zieren eigentlich die beiden Skulpturen "Biertrinker" und "Brauereigespann". Nun stiehlt ihnen eine Holzhütte die Show. Weil das Geschäft gerade umgebaut wird und die Mitarbeiter trotzdem weiter für ihre Kunden da sein wollen, hat Apollo-Optik ein Häuschen auf dem Platz im Zentrum von Immenstadt aufgebaut. Darin befindet sich seine Verkaufsfläche. Vier wochen lang - bis Samstag, 2. Dezember, soll das provisorische Gebäude noch stehen und dann mit einer Feier zugunsten von "ProSport Allgäu" verabschiedet werden. Danach plant Apollo-Optik, zurück in seine eigentlichen Räume zu ziehen, die bis dahin fertig umgebaut sein sollen.

Hinter der Skulptur "Brauereigespann" steht vier Wochen lang die 50 Quadratmeter große Holzhütte von Apollo-Optik. Bild: Erik Perrey

VIP-Hütte statt Container

Zuerst waren als Übergangslösung Container im Gespräch, erzählt Franchise-Partner Bori Kössel. Dann sei ihnen aber die Holzhütte des EV Füssen angeboten worden, in denen sich normalerweise VIP-Eishockey-Fans während Spiel und Pausen aufhalten können. Im Gegensatz zu den Containern, "verschönert die Hütte das Stadtbild", sagt Kössel. Das Gebäude haben sie vom Eishockeyverein ausgeliehen. Auch die Stadt Immenstadt sei sehr kooperativ gewesen und habe das Aufstellen auf dem Bräuhausplatz genehmigt, sagt Kössel. Mit einer Größe von 50 Quadratmetern ist die Hütte vergleichbar zur Verkaufsfläche des eigentlichen Geschäfts, die etwa 70 Quadratmeter misst.

Nebenraum mit Messinstrumenten

Im Innenraum findet sich mehr oder weniger alles, was auch im eigentlichen Geschäft gibt, sagt Kössel. "Die Menschen sind begeistert." An den Wänden hängen etwa Brillen-Auslagen, es gibt eine Theke mit Kasse und Telefonapparat und in der Mitte des Raums stehen zwei Schreibtische samt PCs und Sitzgelegenheiten, um die Kunden zu beraten. In einem kleineren Raum nebenan sind Messinstrumente untergebracht, um die Sehstärke von Kunden zu testen. Nur eine wirkliche Heizung ist in der Holzhütte nicht installiert. Damit es nicht zu kalt wird, bläst ein kleiner Heizlüfter warme Luft in die Räumlichkeiten.

