"Eine Basisversorgung ist lebensnotwendig"

Oberstdorfer Räte stimmen ab, das Krankenhaus wieder mit Notaufnahme und Intensivbetten auszustatten - der Kliniken-Geschäftsführer spricht von „Wunschdenken“.

23.09.2023 | Stand: 11:40 Uhr

Mit einem Appell an Klinikleitung und Landespolitik endete die Sondersitzung des Gemeinderates zur Zukunft der Oberstdorfer Klinik. Mit großer Mehrheit (17 zu 2 Stimmen) verabschiedete das Gremium die Forderung, den Klinikstandort wieder so zu ertüchtigen, dass eine fachärztliche Basisnotfallversorgung rund um die Uhr in Verbindung mit internistischer und chirurgischer Abteilung gewährleistet ist. „Für uns Oberstdorfer und unsere Gäste ist eine Basisversorgung lebensnotwendig“, sagte Maximilian Hornik (UOL), der gemeinsam mit sechs anderen Ratsmitgliedern die Sondersitzung beantragt hatte. Aber wie stehen die Chancen der Oberstdorfer, mit ihrer Forderung Erfolg zu haben? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

