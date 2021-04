Der Corona-Ausschuss hatte das Vorhaben abgelehnt. Jetzt will der große Gemeinderat nochmal über das Thema beraten.

04.04.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Ganz knapp abgelehnt wurde vor einigen Wochen die Umsetzung eines Aquaparks am noch unberührten Baggersee neben dem „Wasserskilift Inselsee Allgäu“ in Blaichach. Damals tagte noch der sechsköpfige Corona-Ausschuss des Gemeinderats. Jetzt (mit Schnelltests vor Sitzungsbeginn) sind wieder alle Gemeinderäte an Bord. Und auch das Thema „Aquapark“ tauchte wieder auf – soll spätestens im Mai erneut auf den Tisch kommen.