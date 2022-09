Aquaria investiert 8,5 Millionen Euro - das ist neu im Oberstaufener Erlebnisbad

Nach zwei Jahren sind die Baumaßnahmen im Erlebnisbad in Oberstaufen beendet. Nach Investitionen von 8,5 Millionen Euro sind nicht nur die Saunen neu.

Das Erlebnisbad Aquaria in Oberstaufen präsentiert sich nach zweijährigen Baumaßnahmen in einem neuen Glanz. Bereits Anfang 2020 fiel der Startschuss für die umfangreiche Neugestaltung des kompletten Außen-Saunabereichs. Neben drei neuen Aufguss-Saunen und Ruheräumen im Wintergartencharakter können sich Saunaliebhaber künftig auch auf ein Abkühlbecken sowie eine kleine Sauna-Gastronomie freuen – alles mit einem atemberaubenden Blick auf die Nagelfluhkette und den Hochgrat.

Geschäftsführerin Heidi Köberle ist äußerst zufrieden und hofft nun auf einen Normalbetrieb nach der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts. „Es war eine ganz schwierige Zeit, die wir erlebt haben“, sagt Köberle. In den vergangenen zwei Jahren musste das Erlebnisbad insgesamt elf Monate schließen. Das soll nun vorbei sein. (Lesen Sie auch: „Wann gibt es wieder ein Freibad?“ - 160 Kinder schreiben Brief an Bürgermeister)

Aquaria-Erlebnisbad in Oberstaufen: Neuer Kinder-Außenbereich

Im zweiten Bauabschnitt wurden in diesem Frühjahr alle Pumpen und Filter im technischen Bereich saniert. Die Erneuerung verspreche neben erheblichen Energieeinsparungen eine sehr gute Wasserqualität. Zugleich wurde das Außenbeckens mit Kinder-Außenbereich im Sommer erneuert. Komplett aus Edelstahl erstrahlt der Bereich mit Unterwasser-Massageliegen und Massagedüsen. Für die Gäste steht ein weiterer Zugang zu den Terrassen und einem Holz-Podest mit Sonnensegel zur Verfügung. Außerdem blieb der beliebte Durchschwimmkanal vom Innen- zum Außenbereich erhalten, sodass hier das Becken nicht gewechselt werden muss.

Ebenso erneuert wurden die beiden Hot-Whirlpools im Innenbereich der Saunaanlage. Nach wie vor steht der gesamte Innenbereich mit unterschiedlichen Saunen, Erlebnisduschen und Ruheräumen allen Gästen zur Verfügung, hier ist auch für Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bis 19 Uhr das Saunieren möglich. Frauen genießen weiterhin täglich ungestörte Stunden im Damensaunabereich.

8,5 Millionen Euro investiert - Geschäftsführerin ist sehr zufrieden

Insgesamt kosteten die Baumaßnahmen etwa 8,5 Millionen Euro – 5,9 Millionen Euro für den ersten und 2,6 Millionen Euro für den zweiten Bauabschnitt, wobei die Erneuerung der Technik 800.000 Euro und das Kinder-Außenbecken 1,8 Millionen Euro kostete. Grundsätzlich ist Köberle sehr zufrieden, wie die Baumaßnahmen verlaufen sind. „Geplant war, dass wir zu Beginn der Ferien wieder öffnen, aber in der heutigen Zeit sind ein paar Wochen Verzögerung fast schon normal“, sagt die Geschäftsführerin.

Das Erlebnisbad Aquaria hat weiterhin täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die Preise werden laut Köberle ab Herbst „ein kleines bisschen angehoben“. Das sei nicht ungewöhnlich und sowohl dem Neubau als auch den steigenden Energiekosten geschuldet. „Ich bin mir sicher, dass unsere Gäste das nachvollziehen können.“

