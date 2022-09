Ausparken mit 1,9 Promille: Betrunkener fährt mehrmals vorwärts gegen Wand

Ein Autofahrer will in der Tiefgarage des Auqarias ausparken und fährt stattdessen mehrmals gegen die Wand. Ein Alkoholtest zeigt: Er hat 1,9 Promille.

22.09.2022 | Stand: 14:38 Uhr

Mit knapp zwei Promille ist ein Mann beim Ausparken in einer Tiefgarage in Oberstaufen mehrmals vorwärts gegen die Wand gefahren. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und verständigte die Polizei. An der Wand in der Tiefgarage des Erlebnisbads Aquaria entstand kein Schaden.

Die hinzugerufene Streife stellte bei einem ersten Alkoholtest allerdings einen Alkoholwert von 1,9 Promille bei dem 23-jährigen Fahrer fest. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

