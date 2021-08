Arbeitsbereich für Autisten: Anders, erfolgreich, aber zu klein

Die Lebenshilfe betreut Autisten nicht nur, sondern befähigt sie auch, am Leben teilzuhaben. Einrichtung kämpft um Zuschüsse und Verständnis für ihr Konzept.

Sie sieht aus wie die Tür zu einem Schrebergarten. Einfacher Rahmen mit Maschendrahtzaun. Dahinter etwas Rasen, viele Blumen und ein paar einfache Gebäude, manche im Winter nur mit Holz beheizt. Doch für Menschen mit Autismus und deren Familien bedeuten sie die Welt. Die unscheinbare Zauntür führt zum Arbeitsbereich für Autisten der Lebenshilfe in Sonthofen. Eine Einrichtung, die anders ist als vergleichbare. Während diese auf Ruhe und Reizarmut bauen, lässt man in Sonthofen Autisten eng betreut in Gruppen essen, geht mit ihnen einkaufen und ins Kino. „Wir trainieren absichtlich, Reize zu ertragen. Dann nur das ermöglicht den Betroffenen eine Teilhabe am Leben“, erklärt Bereichsleiterin Frauke Pfister.