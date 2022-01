Arbeitsloser kauft Marihuana für 1800 Euro

Gericht verurteilt 51-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten. Er hatte 250 Gramm erworben, um sich in einer schwierigen Lebensphase abzulenken.

17.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Kiffen könnte in Deutschland bald erlaubt sein. Die neue Bundesregierung plant, Cannabis zu legalisieren. Doch noch gelten die bestehenden Gesetze und wer große Mengen Marihuana besitzt, muss mit einer hohen Strafe rechnen. Wie im Fall eines 51-Jährigen, der jetzt in Sonthofen vor Gericht stand. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge besessen zu haben. Verhandelt wurde vor dem Schöffengericht. Dem Oberallgäuer drohte also eine Gefängnisstrafe. Doch am Ende kam er mit Bewährung davon, muss aber 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.