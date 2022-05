Weidegenossenschaft geht gegen japanischen Knöterich im Hintersteiner Tal vor

Landesbund für Vogelschutz und Weidegenossenschaft beseitigen Pflanze im Hintersteiner Tal. Sie ist für Menschen ungefährlich, verdrängt aber heimische Arten.

Größere Vorkommen des Japanischen Staudenknöterichs hat die Gebietsbetreuung Allgäuer Hochalpen des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) auf den Buckelwiesen in Hinterstein und an einem etwa 600 Quadratmeter großen Hangbereich im Dorf entdeckt. Das Problem: Dieser für den Menschen zwar unschädliche Neophyt (Wortweiser) verbreitet sich extrem schnell und verdrängt dabei die einheimische Flora und damit beispielsweise auch Futterquellen für Insekten.

Die Pflanze sei ein ursprünglich aus Japan stammender, „invasiver Neophyt“, der sich über Samen und durch Wurzelausläufer verbreitet, erläutert Tanja König. Die Biologin ist Betreuerin im Naturschutzgebiet. „Die Problematik wird von der Weidegenossenschaft sehr ernst genommen“, schildert sie. Die Buckelwiesen gehören zum Gebiet dieser Genossenschaft. Es galt zu vermeiden, dass der Knöterich an betroffenen Stellen unterirdisch weiterkriecht und sich im Gemeinde- und Naturschutzgebiet ausbreitet und alles überwuchert.

Im Hintersteiner Tal wird der Pflanze zu Leibe gerückt

In einer gemeinsamen Aktion wurde durch die Weidegenossenschaft der kleine Bereich auf den Buckelwiesen ausgekoffert. In dem weitläufigen Hangbereich entfernten Landwirte die oberirdischen, letztjährigen Teile des Staudenknöterichs und fuhren sie per Traktor zur Entsorgung ins Müllheizkraftwerk nach Kempten. Die Organisation und Finanzierung der Arbeiten übernahm der LBV, Gerätschaften und Arbeitszeit stellten die Landwirte der Weidegenossenschaft ehrenamtlich zur Verfügung. „Das war eine tolle Kooperation und wir sind der Weidegenossenschaft sehr dankbar“, sagt König. (Lesen Sie auch: Amtsgericht Sonthofen verhängt hohe Geldstrafen für falsche Test- und Impfnachweise)

Der Japanische Knöterich gehört zu den unerwünschten Neophyten – eingeschleppte, hier nicht heimische Pflanzen. Bild: Thomas Rödl/LBV

Japanischer Knöterich lebt im Boden weiter

Am Hang sei das aber „erst der Anfang der Beseitigungsstrategie des Neophyten“. Denn der lebe im Boden weiter und treibe momentan schon wieder kräftig aus. Das Gebiet soll nun als Versuchsfläche behandelt werden, um anhand von Mahd, Beweidung und anderen Strategien zu testen, wie sich ein großflächiges Neophyten-Problem in den Griff bekommen lässt. Auch andere Grundstücksbesitzer sollten den Japanischen Staudenknöterich rechtzeitig entfernen, bevor er sich unkontrolliert ausbreitet. „Besondere Aufmerksamkeit sollte in Gewässernähe und in der Nähe von Naturschutzgebieten gelten“, sagt König.

