Geflüchtete suchen dringend Unterkünfte: „Die Lage im Oberallgäu ist dramatisch“

Eine Flüchtlingshelferin und ein ehemaliger Asylbewerber berichten über die Situation von Asylbewerbern im Oberallgäu. Die ist offenbar besorgniserregend.

27.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Flüchtlingskrise von 2015 stellte auch das Oberallgäu vor eine große Herausforderung. Ist im Landkreis eine echte Integration der Flüchtlinge gelungen, welche Probleme gibt es noch beim Thema Asyl und wie muss auf künftige Fluchtbewegungen reagiert werden? Das Thema „Asyl im Allgäu – Status Quo und Perspektiven“ diskutierte die FDP Oberallgäu mit lokalen Experten in einer Online-Veranstaltung unter der Moderation des Kreisvorsitzenden Michael Käser.

Seine Gesprächspartner waren Heinz-Joachim Pesch vom Amt für Migration im Landratsamt Oberallgäu, die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin und grüne Kommunalpolitikerin Elfriede Roth aus Sonthofen und Abed Alshalaby, der 2015 von Syrien ins Allgäu flüchtete.

Asylbewerber im Allgäu: Geflüchtete suchen verzweifelt Unterkünfte

Pesch weist auf die drängende Wohnungsnot für Asylsuchende im Allgäu hin. 2015 war man von den großen Mengen an Menschen überrascht, die in die Region kamen. In der Spitze waren es bis zu 55 Unterkünfte mit 1300 Menschen, die es im Landkreis unterzubringen galt. Danach entspannte sich die Situation – bis vor kurzem.

„Die Zahl an Asyl-Zuweisungen ist wieder deutlich gestiegen“, sagt der Mitarbeiter des Landratsamts. Dabei konnten gleichzeitig viele bestehende Mietverträge für Asylunterkünfte nicht weiter verlängert werden. „Und neue Objekte zur Unterbringung zu finden, ist fast unmöglich“, sagt Pesch und weiter: „Das führt dazu, dass wir aktuell wieder an Kapazitätsgrenzen stoßen.“ Beim Thema Integration sieht der Beamte das Oberallgäu aber gut aufgestellt.

Landkreis Oberallgäu: Akuter Mangel an Wohnungen

„Die Lage ist dramatisch. Hier muss schnellstens gegengesteuert werden“, erklärt Elfriede Roth den akuten Mangel an Unterkünften für Asylsuchende sowie anerkannte Geflüchtete im Oberallgäu. Sie hebt die Verdienste der Helferkreise im Oberallgäu hervor, ohne die die teils chaotische Flüchtlingssituation nach 2015 nicht hätte bewältigt werden können.

Mit großer Besorgnis blickt Roth auf die Ereignisse in Belarus oder Afghanistan und erwartet einen Wiederanstieg der Flüchtlingszahlen. Dem Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung kann sie viel Positives abgewinnen: „Die angekündigten Änderungen beim Familiennachzug, bei der Bereitstellung von Integrationskursen oder der sogenannte Spurwechsel sind eine echte Erleichterung für die Integrationsarbeit vor Ort.“

Kritik an der Flüchtlingspolitik: Bürokratie verhindere Integration

Abed Alshalaby bestätigt, dass die Integration vom Menschen mit Migrationshintergrund maßgeblich vom Einsatz der Ehrenamtlichen abhängt. „Ich bin dankbar, damals bei einer Familie untergekommen zu sein, die mich mit offenen Armen aufgenommen und in die Kultur sowie die Gepflogenheiten Deutschlands und des Allgäus eingeführt hat“, sagt Alshalaby, der kürzlich sein Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Kempten mit Auszeichnung abschloss.

Heute versuche er als Berufscoach sein Wissen und seine Erfahrungen an andere Menschen mit Fluchterfahrung weiterzugeben. Für Alshalaby sind neben dem sozialen Umfeld, die Schulbildung und Arbeit ein Schlüssel zu gelungener Integration. Hinderlich seien dabei zu komplexe Vorschriften: „Manchmal habe ich den Eindruck, die Bürokratie zielt darauf ab, Integration zu verhindern.“ Er verstehe nicht, warum jemand davon abgehalten werde, „seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen“.

