"Außergewöhnliches soziales Engagement": Sonthoferin Erna Smolnik mit 101 Jahren gestorben

Bis ins hohe Alter zeigte Erna Smolnik außergewöhnliches soziales Engagement. Nun ist die Sonthoferin im Alter von 101 gestorben. Ein Nachruf.

23.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Jahrzehntelang hat sich Erna Smolnik in vielen Bereichen in Sonthofen ehrenamtlich engagiert. Kürzlich ist sie im Alter von 101 Jahren gestorben. Bürgermeister Christian Wilhelm spricht von einem „außergewöhnlichen sozialen Engagement“ von Smolnik bis ins hohe Alter. Zeitlebens habe sie sich mit viel Herzblut für soziale Belange engagiert, ergänzt der Rathauschef. Von 1976 bis 1990 war sie Mitglied im Stadtrat in Sonthofen. Über 50 Jahre lang gehörte sie dem Ortsverein der SPD an.

Einen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung gab es früher noch nicht

Neben ihrem ehrenamtlichen Einsatz im Kultur- und Fremdenverkehrs- sowie Krankenhausausschuss war sie auch zwölf Jahre Sozialreferentin des Stadtrats. In dieser Zeit trat sie vor allem für die Interessen von Menschen mit Behinderung ein sowie für die Barrierefreiheit. Einen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, wie er heute in vielen Kommunen im Landkreis Oberallgäu zu finden ist, gab es damals noch nicht.

Erna Smolnik war 40 Jahre lang im Sozialdienst tätig

Beim Roten Kreuz war Erna Smolnik 40 Jahre lang im Sozialdienst tätig. Sie war darüber hinaus Initiatorin und Organisatorin von Seniorennachmittagen und Seniorengymnastik.