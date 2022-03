Auch im Oberallgäuer Wald gibt es macherorts zu viel Stickstoff

Aber die Waldböden im Oberallgäu sind nicht sauer, sagt Forstfachmann Östreicher. Das größere Problem ist der Klimawandel. Fichten leiden unter Trockenheit.

In den 80-er Jahren ängstigte die Menschen der saure Regen. Vom Waldsterben war die Rede und der Gesetzgeber handelte: Autos bekamen Katalysatoren, um Stickstoffoxid zu minimieren, in großen Kraftwerken wurden Rauchgasentschwefelungsanlagen eingebaut. Der saure Regen war kein Thema mehr. Nun ruft aber die deutsche Kalkindustrie anlässlich des „Tag des Waldes“ am 21. März dazu auf, „die unnatürliche Versauerung von Waldböden mittels Bodenschutzkalkung zu stoppen“. Im Oberallgäu ist solch eine Kalkung in den Wäldern laut Simon Östreicher nicht nötig, im Gegenteil. „Das könnte sich auf manchen Standorten sogar kontraproduktiv auswirken“, sagt der für den Wald Zuständige beim Kemptener Amt für Landwirtschaft und Forsten.

„Im Oberallgäu ist der Boden oft von Natur aus basen- und kalkhaltig, auch nährstoffreich“, informiert der Fachmann. Schließlich ist ja auch von den „Kalkalpen“ die Rede. Da sollte man nicht noch zusätzlich mit Kalk düngen. Anders sei das in Gegenden mit saurem Granit oder Gneisen. Im Oberpfälzer oder Bayerischen Wald werde teilweise gekalkt.

"Gelobtes Waldland" im Oberallgäu

Im Oberallgäu gebe es im Vergleich zu Nordbayern oder Mitteldeutschland so etwas wie ein „gelobtes Waldland“, denn die Bäume könnten gut wachsen, weil es in der Regel ausreichend Regen gebe. Auch die jährliche „Kronenzustandserhebung“ bei Bäumen zeige, dass die Vitalität der Bäume hauptsächlich vom Witterungsverlauf und von den Regenmengen abhänge. Im Allgäu sei kein flächendeckendes Baumsterben aufgrund von sauren Böden festzustellen. „Aber erhöhte Stickstoffeinträge sind schon noch gegeben“, sagt der Fachmann. Er hofft da auf eine weitere Verbesserung, wenn „bald weniger Verbrennerautos fahren“.

Insbesondere Fichten seien im Oberallgäu eher durch starke Stürme gefährdet. Als Flachwurzler dringen sie nicht so tief in den Boden. In wenig regenreichen Jahren komme es auch auf den Standort an, sagt Östreicher. Auf flachgründigen Südhängen gerate die Fichte an ihre Grenze, wenn sie mehrere Wochen kein Wasser bekommt. „Sie sei dann nicht mehr in der Lage, genügend Harz zu bilden und sich gegen den Befall vom Borkenkäfer zu wehren.“

Trockenheit schwächt die Abwehr

Wenn hingegen eine Fichte gut gewässert, stark und gesund sei, dann „verklebt sie eindringende Käfer mit ihrem Harz“. Wenn sie aber angegriffen sei durch Trockenheit, dann würden auch ihre Abwehrkräfte schwinden. „Der Baum hat das Problem, dass er nicht weglaufen kann“, sagt Östreicher. Er muss also bleiben, wo er ist. Manchmal über Hunderte von Jahren.

Von einem Waldsterben aufgrund von Stickoxiden geht Östreicher also nicht aus. „Das ist nicht mehr das Mega-Problem wie in den 80er Jahren. Da hat die Politik ja auch schnell reagiert, zum Beispiel mit den Katalysatoren.“ Für die Allgäuer Wälder sei der fortschreitende Klimawandel das weitaus größere Problem. Östreicher: „Trockenheit und Extremwetterereignisse werden auch im Allgäu zu vermehrten Schäden im Wald sorgen. Hier müssen die Waldbesitzer durch eine Verjüngung ihrer Fichtenbestände in stabilere Mischwälder unbedingt vorsorgen.“

