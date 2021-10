„Auch ohne Bahn schon Massen am Grünten“

Bund Naturschutz lehnt Modernisierungspläne ab und begründet das in einer über 50-seitigen Stellungnahme. Der Verband kritisiert nicht nur dieses Bauvorhaben.

27.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Als „nicht genehmigungsfähig“ bezeichnet der Bund Naturschutz (BN) die Neubaupläne am Grünten. Auf über 50 Seiten hat der Verband seine ablehnende Stellungnahme formuliert, beim Landratsamt Oberallgäu eingereicht und jetzt bei einem Pressegespräch öffentlich gemacht. Dabei sagte BN-Kreisgeschäftsführerin Julia Wehnert, dass sich der BN auch gegen einen Ausbau am „Höllwieslift“ in Oberstdorf ausspricht und ebenso die Modernisierung am „Mittag“ in Immenstadt kritisch sieht. „Aber da haben wir noch keinen Einblick in die Planungen.“