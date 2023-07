Auf 40 Jahre altem Boot! Ein Oberpfälzer triumphiert bei Segel-Regatta am Alpsee

Michael Dorrer jubelt bei der Kuhschellen-Regatta auf seinem 40 Jahre alten Flying Dutchman. 30 Paare sind am Start, die Gastgeber landen in den Top 20.

28.06.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Auch ein über 40 Jahre altes Schiff ohne jede Hightech-Ausstattung konnte den alten Fuchs, Michael Dorrer vom Neunburger Yachtclub nicht abhalten. Der Oberpfälzer gewann die 57. Kuhschellenregatta im Flying Dutchman souverän. Sicherlich half ihm der Ostwind mit seinen Tücken dabei, was die Anerkennung seiner Leistung aber nicht schmälern soll. Denn einmal mehr mussten die Segler am Großen Alpsee mit dem anspruchsvollen Ostwind zurechtkommen.

Perfektes Sommerwetter, tückischer Ostwind

Generell herrschte aber schönstes Sommerwetter bei dem vom Segelclub Alpsee-Immenstadt (SCAI) ausgerichteten Event. 30 Flying Dutchman-Boote fanden sich ein, um den schnellsten Segler zu ermitteln. Am Auftakttag wurden drei Wettfahrten bei Winden zwischen drei und vier Beaufort aus Ost absolviert. Ganz heftige Böen blieben an diesem Tag aus, aber die typischen Norddreher gab es reichlich.

Am besten mit diesen Bedingungen kam Michael Dorrer mit seinem österreichischen Vorschoter Philipp Zingerle vom Achensee zurecht. Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz sicherte sich das Duo den Tagessieg.

Die für den Segelclub Otterstadt startenden Jürgen Groß und Philipp Schay belegten den zweiten Platz an diesem Tag. „ITA 10“ mit Roberto Cipriani am Steuer und Rinaldo Rinaldi in der Vorschot schafften es auf Rang drei. Der Sieger der vergangenen Kuhschelle, Hans-Peter Schwarz mit Jonas Kirst konnte seinen Titel dieses Jahr nicht verteidigen und landete auf dem vierten Platz.

Lokalmatadore landen abgeschlagen

Am zweiten Regatta-Tag gab es auch nach längerem Warten keinen segelbaren Wind, somit wurden die Ergebnisse des Vortages auch als Endergebnis gewertet.

Vom ausrichtenden Verein Segelclub Alpsee-Immenstadt waren fünf Mannschaften im Heimrevier vertreten: Thomas Seltmann mit Sigi Lang (13), Simon Hirscher mit Philipp Kyewski (18), Friedl Buhl mit Peter Hollender (19), Ulf Kliem mit Hanna Revutska an der Pinne (27), Philipp Scholz an Board von Susanne Oed (28), Peter und Hans-Joachim Göbbels (29).