Diese Frauen sind unsicher: Dürfen sie nun in die Klinik, um die Krankenkassenkarte und die gepackte Tasche für eine Verwandte dort abzugeben? Ja, sagt die Betriebsleiterin. Solche Dinge dürfen sowohl in Immenstadt als auch in Kempten und in Oberstdorf erledigt werden. Ungeimpfte ohne aktuell negatives Testergebnis auf Covid 19 kommen allerdings nicht in die Krankenzimmer.