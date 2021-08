Auf dem Nebelhorn Ideen für die EU geschmiedet

Freie-Wähler-Europaabgeordnete Ulrike Müller aus Missen-Wilhmas lädt 50 Allgäuer ein, um Meinungen zur Zukunft Europas zu sammeln.

Eine Bürgerdiskussion auf der Bergstation des Nebelhorns? Klar, das war nicht spontan, sondern für Menschen mit Einladung. „Wir haben Vertreter aller Branchen angeschrieben“, sagt die Europaabgeordnete Ulrike Müller aus Missen-Wilhams. Ob aus der Industrie oder dem Handwerk, sozialen oder medizinischen Bereich. „Jeder soll seine Sichtweise in die Konferenz zur Zukunft Europas einbringen.“ Das geht übrigens auch über eine Online-Plattform der EU.

50 Frauen und Männer waren in Oberstdorf. Dabei ging es nicht um Parteipolitik, obwohl einige von Müllers Parteifreunden der Freien Wähler dabei waren, unter anderem Alexander Hold, Vizepräsident des Landtags aus Kempten oder auch Gabi Schmidt, die stellvertretende Bundesvorsitzende. Von sich reden macht aber der Bundesvorsitzende, Hubert Aiwanger. Er lässt sich derzeit nicht gegen Corona impfen. „Das ist seine Privatsache“, antwortet Müller auf eine entsprechende Frage. Sie selbst sei zweimal geimpft. „Mir ist das wichtig zum Schutz der anderen.“

"Wir müssen die bäuerlichen Betriebe schützen"

Ulrike Müller ist ehemalige Oberallgäuer Kreisbäuerin. Sie sagt: „Wir müssen die bäuerlichen Betriebe schützen und begleiten“. Es sei wichtig, dass die Kulturlandschaft weiter gepflegt werde. Es sei auch wichtig, gut Ausgebildete in den Dörfern zu halten, das Ehrenamt zu stärken, denn eine gute Vereinskultur sei elementar. Es sei „ein Fluch der Digitalisierung, dass man sich kaum noch trifft, lieber im Netz chattet.“ Dennoch habe Deutschland Nachholbedarf in puncto schnelles Internet. Im Baltikum gebe es freies W-Lan. Das wünscht sich auch Hugo Wirthensohn, einer der Teilnehmer, aus Altusried. Für ihn gehören kostenlose W-Lan-Netze zur Daseinsvorsorge. Günther Klee aus Sonthofen will mehr regionale Förderung für Kleinbauern und „dass Flora und Fauna einen höheren Stellenwert bekommen“. Margarethe Schropp aus Sulzberg hält es für wichtig, dass Migranten, die in der Gastronomiebranche tätig sind, auch Deutsch lernen. Renate Körper (Immenstadt) sagt: „Es ist schade, dass das Handwerk vernachlässigt wird und sich alles nur ums Studieren dreht.“ Tobias Heinrich, Leiter der Musikschule Oberallgäu, wünscht sich, dass Diplome aus dem europäischen Ausland schneller anerkannt werden. Das dauere oft Jahre.

Müller fasst die niedergeschriebenen Ideen zusammen, vertieft oft genannte Themen mit Fachleuten und bringt im Oktober Vorschläge aus dem Allgäu ein in die Konferenz zur Zukunft Europas.

Diese Ergebnisse tragen wir zusammen. Ihre Gedanken und Ideen münden in das Positionspapier Zukunft Europa (Oberallgäu), das wir dem Zukunftskonvent der EU übermitteln werden [AN WELCHE STELLE] und das ich in meine Ausschussarbeit für Landwirtschaft und ländliche Entwicklunge mitnehme.

Es bildet auch die Grundlage für die Expertenveranstaltungen, die wir im Herbst zu jedem einzelnen Theman organisieren wollen.