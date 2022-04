Aufbruchstimmung bei den Touristikern: Wie der Gastgebertag in Immenstadt lief

In Immenstadt fand der Gastgebertag statt. Was hinter der Veranstaltung steckt und warum bei dem Treffen Aufbruchstimmung herrschte.

25 Aussteller und mehr als 100 Besucher nutzten die Gelegenheit, um am Gastgebertag im Schloss in Immenstadt teilzunehmen. Nach den vergangenen zwei Jahren mit vielen Herausforderungen im Tourismus herrschte laut einer Pressemitteilung Aufbruchstimmung und Vorfreude auf die kommende Sommersaison. „Gemeinsam können wir ohne Einschränkungen in die neue Saison starten und mit vereinten Kräften den Tourismus in der Stadt Immenstadt weiter voranbringen“, sagte Bürgermeister und Vorsitzender Nico Sentner.

Kurzvorträge dr Allgäu GmbH, des Naturparks Nagelfluhkette und des Oberallgäuer Tourismusservices

Ihn freuten die vielen Projekte, bei denen auch die Einheimischen von der touristischen Infrastruktur profitierten, wie neue Wegeprojekte, verbesserte Loipenpflege, kostenlose E-Bike-Lademöglichkeiten am Marienplatz oder der Ringbus. Der Rathauschef betonte, dass die Informationsstände, aber auch die vielen Besucher zeigten, dass die Zusammenarbeit in der Region lebe. Es gab Kurzvorträge der Allgäu GmbH, des Naturparks Nagelfluhkette, des Oberallgäuer Tourismusservices und des Deutschen Tourismusverbands mit Themen vom naturverträglichen Tourismus bis zu Neuerungen der Allgäu-Walser-Card.

Geschäftsführerin. "Wir blicken optimistisch in die Zukunft"

Die Alpsee-Immenstadt-Tourismus GmbH will im kommenden Jahr erneut den Gastgebertag veranstalten. „Wir bedanken uns bei allen Partnern und Teilnehmern für die gute Zusammenarbeit und blicken optimistisch in die Zukunft“, sagte Theresa Schöberl, Geschäftsführerin der GmbH.

