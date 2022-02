Auffahrunfälle auf der B19 bei Ofterschwang und bei Altstädten

Auf der B19 bei Ofterschwang wurden am Mittwoch drei Fahrzeuge ineinander geschoben. Einen ähnlichen Unfall hat es wenig später bei Altstädten gegeben.

10.02.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Am Mittwochvormittag hat es auf der B19 Ofterschwang einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Dabei wurde ein Mensch verletzt, berichtet die Polizei. Die Beteiligten waren bei stockendem Verkehr in Richtung Oberstdorf unterwegs. Wegen eines kurzen Staus stoppen die Autos.

Das erkannte ein 47-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf eine vor ihm fahrende 46-jährige Autofahrerin auf. Diese wurde infolge des Aufpralls auf das vor ihr stehende Auto geschoben. Die Frau wurde bei dem Unfall auf der B19 verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro.

Auffahrunfall bei Altstädten im Oberallgäu

Zu einem ähnlichen Unfall ist am Mittwochmittag auf der Straße nach Altstädten gekommen. Eine Autofahrerin wollte nach links in den Bachtelweg abbiegen und musste wegen des entgegenkommenden Verkehrs anhalten. Die dahinterfahrende Autofahrerin erkannte das und hielt an. Ein 34-jähriger Autofahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto vor sich auf. Dieses wurde in das davor stehende Auto geschoben.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

