Aufmüpfige Wertacher wollten selbstständig bleiben

Wertach wollte 1972 keine Verwaltungsgemeinschaft mit dem Nachbarn Oy-Mittelberg eingehen und klagte sogar dagegen. Was dann weiter geschah.

15.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Aufmüpfig, ja das waren die Wertacher vor 50 Jahren, als es um die Gebietsreform ging. Sie wollten sich nicht alles gefallen lassen, was den Verantwortlichen in München vorschwebte: Eine Verwaltungsgemeinschaft mit und unter Führung von Oy-Mittelberg, das kam für die Wertacher 1972 nicht in Frage. Sie klagten dagegen. Das weiß Konrad Jörg (77) noch ganz genau. Er gehörte damals zu den drei Wertacher Verwaltungsräten, die einige Jahre im Amt waren – bis die Wertacher wieder ihre Selbstständigkeit hatten. Aber das dauerte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.