Aufregung um doppeltes Verbot: Diese Straße in Sonthofen erhitzt die Gemüter

In Sonthofen-Rieden sorgt ein Durchfahrtsverbot für erhitzte Gemüter. Die Stadt sieht aber keine Alternative. Kurios: Die Initiative geht auf die Bürger zurück.

16.11.2023 | Stand: 19:15 Uhr

Es ist ein kleiner Abschnitt der Hochgratstraße in Sonthofen, nicht mehr als zweimal 30 Meter, der die Gemüter einiger Anwohner in Rieden erhitzt.

Seit Anfang November besteht an zwei Stellen ein Durchfahrtsverbot von der Mittagsstraße, die nach Norden in das Gewerbegebiet des künftigen Postverteilerzentrums führt, in die Hochgratstraße. Das Verbot besteht beidseitig, auch von der Hochgratstraße in die Mittagstraße geht nichts mehr (Grafik). Die Stadt Sonthofen entschied sich zu diesem Schritt, um den Durchgangsverkehr vom Wohngebiet Hochgrat-, Bolgen- und Siplingerstraße fernzuhalten.

Durchfahrtsverbot in der Hochgratstraße - Erste Gespräche zu dem Thema schon 2002

Kurios: Erste Gespräche zu diesem Thema gehen auf Anwohner-Initiativen von 2002 zurück – im Juli 2004 gab es sogar bereits die erste verkehrsrechtliche Anordnung, die wegen „vermehrt auftretendem Schwerlastverkehr aus dem und zum angrenzenden Gewerbegebiet durch die Hochgratstraße“ nötig geworden war.

„Es gab dazu in der jüngeren Vergangenheit zwei Ortsteilversammlungen, einen Ortstermin und unzählige Gespräche. Wir haben jeden Stein umgedreht, es gab keine wirkliche Alternative zum Durchfahrtsverbot“, sagt Oliver Spaeth, Leiter des Fachbereichs Verkehr der Stadt Sonthofen. „Die Gemengelage in Rieden ist außergewöhnlich. Wir hatten uns beispielsweise mit der „Anlieger-frei-Lösung“ herangetastet, aber auch das war nicht die beste Alternative.“

Übrigens ist das Durchfahrtsverbot in Rieden nicht das einzige Thema, dass derzeit die Gemüter in Sonthofen erhitzt. Bei der jüngsten Bürgerversammlung ging es heiß her. Und auch eine geplante Unterkunft für Flüchtlinge in Sonthofen wird diskutiert.

Polizei Sonthofen: "Können hier nicht immer kontrollieren"

Denn, um sich lange Wartezeiten an den großen umliegenden Kreuzungen zu sparen, nahmen viele Autofahrer den kürzeren Weg durch das Wohngebiet.

„Wir können hier nicht immer kontrollieren, wer aus welchem Grund ins Wohngebiet fährt“, sagt Robert Schmidt von der Polizei Sonthofen. „Wir wollen mit dieser Regelung den Durchgangsverkehr komplett aus dem Wohngebiet heraushalten.“ Dieser Schritt sei zudem notwendig geworden, da die Verkehrsbelastung durch Lkw und Zustellfahrzeuge in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen habe und stetig zunehme.

Ein Ärgernis ist die beidseitige Durchfahrtssperre aus Sicht einiger Anwohner, die künftig, beispielsweise auf dem Weg zur Illerstraße in Richtung Norden, einen Umweg von über 300 Metern in Kauf nehmen müssen. Oliver Spaeth weist einerseits auf den über Jahre andauernden Antrieb der Anwohner in dieser Sache hin, zum anderen auf die Verhältnismäßigkeit der Verkehrsanordnung.

Stadt Sonthofen betont: Keine Lösung für immer

Der entscheidende Abschnitt des Dokuments belegt: „Da dieses Thema und die damit verbundenen Probleme bereits seit 2004 die Anlieger des Wohnviertels beschäftigen und die bis jetzt getroffenen Maßnahmen ihre Wirkung und Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer nicht erreicht haben, ist die jetzt getroffene Maßnahme auch verhältnismäßig.“

Darüber hinaus, das unterstreicht auch Spaeth, habe man Wert darauf gelegt, dass „bei zukünftigen Planungen und Gestaltungen darauf zu achten ist, dass gerade die Hochgratstraße einen Gehweg erhält und die Straßenzüge so geplant und angelegt werden, dass sie der Mobilität der Anlieger des Wohngebietes dienen.“

Heißt, das aktuelle Durchfahrtsverbot ist nicht in Stein gemeißelt und laut Spaeth auch „nicht zwingend eine Lösung für die Ewigkeit“.