Augsburg-Derby abgesagt! Sonthofer Volleys fordern Fürth am Sonntag

Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen.