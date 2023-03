Aus der Traum: So reagiert der ERC Sonthofen auf das Play-offs-Aus

Der ERC Sonthofen scheidet im Halbfinale der Play-offs aus. Das Team überzeugt aber kämpferisch. Routinier Vladimir Kames lobt seine Kollegen.

Der Traum ist geplatzt. Mit der zweiten Niederlage in der „Best-of-three“-Halbfinalserie in Dingolfing hat der ERC Sonthofen den Finaleinzug in die Play-offs der Eishockey-Landesliga verpasst. Mit 2:5 unterlagen die „Schwarz-Gelben“ bei den „Isar-Rats“, verloren die Serie damit 1:2 und verabschieden sich vorzeitig in die Sommerpause.

Vladimir Kames: "Wir sind traurig, natürlich"

„Wir sind traurig, natürlich. Jeder wollte das Spiel gewinnen, jeder wollte ins Finale“, sagt Spielercoach Vladimir Kames. „Wir spielen, um weit zu kommen. Wir sind zufrieden mit der Saison, aber du willst immer das Maximale erreichen.“

Zum entscheidenden Duell war der ERC mit 22 Spielern (darunter auch wieder Kristof Spican) nach Niederbayern gereist. Dingolfing unterstrich früh seine Ambitionen, setzte den ERC unter Druck und kam früh zu Chancen. Nach einem Sonthofer Scheibenverlust ließen die „Isar-Rats“ die mit 1700 Zuschauern prall gefüllte Marco-Sturm-Arena durch das 1:0 von Dominik Schindlbeck aufjubeln.

Zur Drittelhälfte mussten die Unparteiischen die Partie wegen zwei nach einem Check zerbrochener Scheiben unterbrechen. „Dingolfing war anfangs besser im Spiel und wir waren extrem unter Druck. Dann sind wir zwar gut reingekommen“, sagt Kames. „Doch nach dem Vorfall mit der Plexiglasscheibe haben wir wieder eine Zeit lang gebraucht, um Rhythmus zu finden.“ Das nutzten die Hausherren kurz vor Ende des ersten Drittels mit dem 2:0 durch Kevin Aigner.

Starke ERC-Phasen im entscheidenden Duell in Dingolfing

Den Mittelabschnitt begannen die „Schwarz-Gelben“ mit einem Überzahltor durch Kapitän Christian Engler, der den Rebound von David Mische verwertete. Mit diesem Anschlusstreffer ging ein Ruck durch das Team der Oberallgäuer. Sonthofen hatte mehr Spielanteile und kreierte sich einige gute Chancen: Drei Minuten nach dem Anschluss platzierte Ondrej Havlicek den Puck im Powerplay über der Fanghand von EV-Goalie Dennis Jedrus zum 2:2-Ausgleich. Der ERC hatte die Hausherren im Griff, musste aber zur Spielhälfte in Unterzahl das 2:3 hinnehmen.

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein Schlagabtausch, in dem sich ERC-Goalie Calvin Stadelmann mehrfach auszeichnete. Die Gäste mussten mehr und mehr riskieren und intensivierten ihr Forechecking. Das nutzten die abgezockten Niederbayern durch den umtriebigen Schindlbeck zum 4:2, ehe Hofbauer mit dem 5:2 den „Deckel drauf machte“.

Coaches Wahl und Kames loben das Team

ERC-Coach Helmut Wahl zeigte sich nach der Partie trotz des Ausscheidens beeindruckt von seiner Mannschaft. Er sei „unheimlich stolz“ auf sein Team, das es als Aufsteiger bis ins Halbfinale geschafft hat. Großes Lob gab es für die Torhüter Calvin Stadelmann und Fabian Schütze, sowie für die zahlreichen mitgereisten Fans, die die Mannschaft unterstützten.

„Der Einsatz aller Spieler war super, wir haben Charakter gezeigt. Denn auch wenn wir spielerisch vielleicht unterlegen waren, haben wir als Team mit Zusammenhalt Erfolg gehabt“, lobt Kames und ergänzt deshalb mit Blick auf das Saisonziel des ERC: „Wir müssen sehr zufrieden damit sein, wie weit wir gekommen sind. Erstes Ziel war der Klassenerhalt und das haben wir geschafft. Selbst in der Meisterrunde mussten wir bis zum letzten Spiel kämpfen, um die Play-offs zu erreichen.“

Und so geht es für Kames und seine Kollegen auch bald in die verdiente Sommerpause. In der kommenden Woche werde man aber zum Ausklang noch drei Spaß-Trainings mit freien Spielen ausrichten, ehe das Team sich verabschiedet. „Wir haben gezeigt, wie weit wir als Einheit kommen können“, sagt Kames. „Das lassen wir setzen. Dann machen wir uns Gedanken über die Zukunft.“