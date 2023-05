Übers Autodach gelaufen, Scheibenwischer abgerissen, Scheinwerfer eingetreten, Spiegel demoliert

Gleich an zwei Tagen wurde ein Audi in Sonthofen ordentlich beschädigt. Ist der Täter aus Frust unter anderem übers Autodach gelaufen?

04.05.2023 | Stand: 13:14 Uhr

Wahrscheinlich in der Freinacht wurde in Sonthofen ein in der Enzianstraße abgestellter Audi von Unbekannten beschädigt. Der Täter schlug einen Scheinwerfer ein und trat einen Außenspiegel ab. Außerdem wurde die Motorhaube beschädigt. Es entstand ein Schaden nach Polizeiangaben von 3500 Euro.

Sonthofen: Am Auto den Heckscheibenwischer abgerissen

In der Nacht zum Mittwoch, 3. Mai, wurde das Fahrzeug erneut angegangen. Diesmal riss der Täter den Heckscheibenwischer ab, beschädigte auch noch den anderen Außenspiegel und lief über das Fahrzeugdach. Dabei wurde er aber von einem Zeugen beobachtet. Dieser verzichtete jedoch auf einen Anruf bei der Polizei.

Die Polizei fand heraus: Ein 32-Jähriger hat wohl seinen Frust über die Absage eines Freundes zum gemeinsamen Trinken an dem Pkw ausgelassen haben. Die Ermittlungen dauern an.