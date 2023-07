Ukrainische Soldaten lernen Maßnahmen gegen atomare Angriffe

30 ukrainische Soldaten sind drei Wochen lang im Oberallgäu ausgebildet worden. Was sie alles gelernt haben und welche Terrorakte sie den Russen zutrauen.

Trotz des schwülen Wetters am Nachmittag arbeiten einige Männer auf einer Wiese in tarnfarbenen Gummianzügen. Sie tragen Handschuhe, Gummistiefel und eine Atemmaske. Die Kommunikation durch ihre Masken scheint kaum möglich zu sein. Nur selten sind von ihnen gedämpfte Laute zu hören, während sie ihre großen Fahrzeuge mit einer Flüssigkeit besprühen. Die meisten Absprachen erfolgen durch Gesten. Ihr Zusammenspiel wirkt wie automatisiert. Dafür haben sie drei Wochen lang trainiert. Die Männer sind Ukrainer, die auf dem Truppenübungsplatz in Bodelsberg ihre Ausbildung im Fachbereich der ABC-Abwehr abschließen. Die 30 Soldaten haben im Oberallgäu gelernt, wie man sich gegen Angriffe mit atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen schützt.

Seit 24. Februar 2022 kämpfen die ukrainischen Streitkräfte gegen den Einmarsch der Russen in ihr Heimatland. Die EU unterstützt die Ukrainer mit einer Ausbildungsmission, an der sich auch die Bundeswehr beteiligt. Seit November 2022 sind in Deutschland 5000 ukrainische Soldaten trainiert worden, bis zum Jahresende soll die Zahl auf insgesamt 10.000 steigen.

Ukrainer hält Terrorakt gegen Atomkraftwerk für möglich

„Wir wollen die neuen Techniken und Taktiken lernen, um sie in der Zukunft anzuwenden“, sagt Yevhen. Wie seine Kameraden Andrej und Sergej trägt er einen Schlauchschal, Sonnenbrille und Kappe. Auch seinen vollen Namen nennt er nicht, um sich und seine Familie zu schützen. Yevhen hält es für möglich, dass die Russen Terrorakte gegen Atomkraftwerke ausüben. Bei der Besetzung des Atomkraftwerks in Saporischschja zu Beginn des Krieges hätten sie gesehen, welche Gefahren drohen. Er habe Kontakt zur Heimat, die Lage sei dort stabil und unverändert. Auch Sergej hält Kontakt zu seiner Familie. Er sagt, die Ukrainer brauchen das Wissen über die ABC-Abwehr, auch wenn er hofft, dass sie es nie brauchen werden. Gerne würden die Soldaten auch der Nato beitreten. Er erfüllt jeden Auftrag, egal was kommt, sagt Sergej. Auch Andrej ist die bedingungslose Einsatzbereitschaft anzumerken. Er fühlt sich nach der Ausbildung gut gerüstet: „Ich glaube, wir sind bereit.“ Während ihrer dreiwöchigen Ausbildung hatten sie die Möglichkeit hinauszugehen und mit Einheimischen zu sprechen, sagen die Soldaten.

Die ukrainischen Soldaten Yevhen, Sergej und Andrej hatten während der dreiwöchigen Ausbildung die Gelegenheit, rauszugehen und mit Einheimischen zu sprechen. Bild: Erik Perrey

Gefahr durch schmutzige Bomben, Sprühangriffe oder Artilleriebeschuss

Bei ihrer letzten Übung sind die Ukrainer auf sich allein gestellt: Ziel ist es, Fahrzeuge und Material von schädlichen Stoffen zu befreien. Diese können im Ernstfall durch schmutzige Bomben, Sprühangriffe oder Artilleriebeschuss mit Kampfstoffen als Beiladung auf die Fahrzeuge treffen, sagt der deutsche ABC-Abwehr-Kommandeur Daniel Razat. Auch bei Unfällen und Explosionen, können gefährliche Stoffe frei werden.

Das Vorgehen bei der sogenannten Dekontamination könne man sich wie eine „große Waschstraße“ vorstellen, sagt Razat. Erst werden die Fahrzeuge vorbehandelt, also beispielsweise Holzteile, die nicht zu säubern sind, entfernt. Anschließend wird an einer anderen Station ein Dekontaminationsmittel aufgetragen, um die jeweiligen ABC-Kampfstoffe zu neutralisieren. Das Mittel lässt man je nach Stärke der Verunreinigung zehn bis 30 Minuten einwirken, bevor die Nachbehandlung folgt.

Ukrainische Soldaten proben mit Wasser

Drei ukrainische Soldaten üben gerade, wie man ein Fahrzeug einsprüht, um es beispielsweise von chemischen Stoffen zu befreien. Statt einer zähen, milchartigen Emulsion wie im Ernstfall, benutzen sie zur Probe Wasser. Ein Ukrainer befindet sich auf dem Fahrzeug, mit dem die nötige Ausrüstung transportiert wird, die anderen warten am Boden bis das Fahrzeug vorfährt. Dann weist einer der Soldaten das Fahrzeug mit Gesten ein, damit es richtig positioniert ist. Jetzt kann ihnen der Wind nicht mehr gefährlich werden. Die Pumpe wird aufgemacht, dann geht es los. Die zwei Soldaten umrunden das Fahrzeug und sprühen es von allen Seiten ab. Nach dem alle Fahrzeuge dekontaminiert wurden und die Übung beendet ist, ziehen die Soldaten ihre gas- und wasserdichten Schutzbekleidungen, die sogenannten „Zodiacs“ aus und legen sich in die Wiese. Die Erschöpfung steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Auf diesem Fahrzeug ist die ABC-Abwehr Ausrüstung geladen. Damit ist sie mobil einsetzbar. Bild: Erik Perrey

Genug für den Ernstfall gerlernt

Als hoch motiviert und wissbegierig werden die Ukrainer von ihren Ausbildern wahrgenommen. Allerdings verlaufe ein Gespräch mit den Soldaten ohne jede Regung oder Emotion ihrerseits. Sechs Mal sei Ausrüstung zur ABC-Abwehr mittlerweile in die Ukraine exportiert worden. Auch ABC-Abwehr Kommandeur Razat ist sich – wie die Ukrainer selbst – sicher, dass sie in den drei Wochen genug gelernt haben, um auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet zu sein.

