Ausnahme-Läufer Simon Pulfer knackt persönliche Bestzeit bei "Deutscher"

Der Sonthofer Ausdauersportler Simon Pulfer knackt in Bad Liebenzell eine besondere Marke. Dabei macht die Hitze dem Oberallgäuer zu schaffen.

11.09.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Mit persönlicher Bestzeit präsentierte sich der Sonthofer Läufer Simon Pulfer bei der deutschen Meisterschaft in Bad Liebenzell in starker Form.

Im Straßenlauf über 10 km lief der Athlet vom TSV Untermaiselstein bei seiner ersten Teilnahme überhaupt an einer „Deutschen“ in 31:52 Minuten eine Bestmarke.Damit wurde Pulfer 46. von 263 Startern.

Extreme Hitze auf der Vier-Runden-Strecke

Insgesamt waren in allen Altersgruppen 700 Teilnehmer dabei. Die 10-km-Strecke war in vier Runden unterteilt, was es für die Zuschauer attraktiv und für die Athleten die Einteilung besser kalkulierbar machte.

Allein die extreme Mittagshitze machte allen Beteiligten zu schaffen – auch Pulfer, der zumindest sein gestecktes Ziel von unter 32 Minuten erreichte.