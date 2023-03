Auszeichnung mit Europa-Urkunde: Sonthofer Kita soll gutes Beispiel sein

Die Buben und Mädchen der Einrichtung trafen sich digital mit griechischen Kindern. Auch die Betreuer profitieren vom Austausch mit ihren europäischen Kollegen.

22.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Mit viel Gesang und Tanz begrüßen die Kinder des Evangelischen Kindergarten Johannis ihre besonderen Besucherinnen und Besucher. Anschließend binden sie die Gäste auch in eine gemeinsame Choreografie ein. Jeweils zwei Partner winken sich mehrmals zu und tanzen daraufhin umeinander. Anlass ist die Auszeichnung der Einrichtung mit der Europa-Urkunde. Der Sonthofer Kindergarten ist der erste in Bayern, dem diese Ehre zuteil wird. Die Übergabe der Urkunde übernahm Bayerns Europaministerin Melanie Huml.

120 Kinder aus 21 Nationen besuchen die Kindertageseinrichtung in Sonthofen, die seit 2018 am „Erasmus+“-Programm der EU teilnimmt. Ziel des Projekts ist der Erfahrungstausch zwischen inklusiv arbeitenden europäischen Kindergärten. Eines der Themen, über das die Betreuerinnen und Betreuer der teilnehmenden Einrichtungen sprachen, war zum Beispiel, wie man den Übergang der Kinder in die Grundschule am besten meistern kann.

Gemeinsames Basteln per Videoschalte

Nicht nur für die Betreuerinnen ist der Austausch direkt spürbar, sondern auch für die Buben und Mädchen des Johannis-Kindergartens. Über eine Videoschalte nahmen sie Kontakt zu einem deutschen Kindergarten in Athen auf, um in der Adventszeit gemeinsam Weihnachtslieder zu singen oder zu basteln. Sehr interessant für die Kinder seien die verschiedenen Schriftformen der Partnereinrichtungen gewesen, sagt Susanne Beckers, Geschäftsleiterin der evangelischen Kindertagesstätten in Sonthofen. Für das Engagement der Verantwortlichen erhielt der Evangelische Kindergarten Johannis nun die Europa-Urkunde.

Europaministerin Huml lobt "tolle pädagogische Arbeit"

Europaministerin Huml lobte die „tolle pädagogische Arbeit“, die in der Sonthofer Kita geleistet werde. Sie halte es für wichtig, „mit den Kleinsten über Europa zu reden“. Sie seien zu jung, um schon mit allen Begrifflichkeiten etwas anfangen zu können, aber auch Kinder könnten schon Demokratie und andere europäische Werte verstehen. Die durch das Erasmusprogramm gebotene interkulturelle Vielfalt bereichere nicht nur die Kinder, sondern auch deren Familien. Huml hofft, dass die Sonthofer Kita „beispielgebend“ für andere Einrichtungen in Europa ist.

Landtagsabgeordneter Thomas Gehring lobte, dass die gemeinsamen europäischen Werte durch den Austausch gestärkt werden, und hob heraus, dass durch das Projekt die Weichen für ein gutes Miteinander gestellt seien.

Professorin sagt: Kinder sollten mehrmals täglich hinaus an die frische Luft

Zeitgleich wurde dem Johannis-Kindergarten eine weitere Urkunde verliehen. Die Einrichtung ist jetzt eine zertifizierte „Bewegungskita“. Professorin Ulrike Ungerer-Röhrich betonte, wie wichtig es ist, dass Kinder genügend Raum haben, um sich auszutoben. Kinder sollten mehrmals täglich hinaus an die frische Luft und über den Tag verteilt drei Stunden lang in Bewegung sein.

Lesen Sie auch: Die fünf Sprach-Kitas im Oberallgäu sind nach Corona noch wichtiger